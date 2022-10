La forza scorre potente in Hasbro, noto produttore di giocattoli ed articoli da collezione, che in occasione di Lucca Comics and Games 2022 ha deciso di portare in fiera sia alcuni dei “pezzi da novanta” del proprio catalogo sia alcune esclusive di Star Wars che saranno disponibili in vendita presso il padiglione Hasbro allestito per l’occasione. I visitatori dell’area Hasbro FAN potranno trovare numerosi prodotti legati alla linea The Black Series ,ovvero le action figure top di gamma dell’azienda dedicate ai vari protagonisti di una delle saghe cinematografiche più note del mondo, oltre ai prodotti dedicati ai collezionisti più esigenti come l’animatronic L0-LA59 (apparso per la prima volta in Obi-Wan Kenobi) e le sempre perfette repliche di caschi e spade laser.

immagini ufficiali di Obi-Wan Kenobi

Alcuni dei prodotti che vi elencheremo saranno solo in esposizione nello stand Hasbro mentre altri saranno direttamente acquistabili nel padiglione o nei campfire sparsi per l’Italia. Vi consigliamo di leggere attentamente la nostra lista, perché alcuni articoli sono vere e proprie esclusive da non farsi sfuggire.

Hasbro a Lucca Comics & Games 2022: prodotti in esposizione

Molti dei prodotti Hasbro FAN in esposizione sono tratti dalle più recenti serie televisive come Star-Wars: Obi-Wan Kenobi. Tra gli item più interessanti da vedere dal vivo (per valutarne poi l’acquisto appena in vendita) segnaliamo sicuramente la replica del casco di Vader e della sua Spada Laser insieme a quella di Obi-Wan. Grazie all’allestimento dello stand Habro FAN curiosi ed appassionati potranno toccare con mano molti dei prodotti dell’azienda e verificarne personalmente la qualità ed il realismo rispetto alle controparti viste nelle serie TV e nei film. Sarà un’occasione unica anche per poter effettuare delle comparative fra i vari caschi e spade laser per poi decidere quale sia la migliore da acquistare in base ai propri gusti e preferenze. Meglio indossare un casco Artillery Stormtrooper o quello di Bo Katan? Si combatte meglio con la spada laser di Dart Vader o con quella di Obi-Wan ? A Lucca Comics & Games 2022 potrete verificarlo di persona!

Nello stand Hasbro a Lucca Comics & Games 2022 potrete vedere:

Black Series Darth Vader Casco Elettronico (Nuova Versione)

Black Series Artillery Stormtrooper Casco Elettronico

Black Series Bo Katan Casco Elettronico

Black Series Force FX Elite Dart Vader Lightsaber

Black Series Force FX Elite Obi-Wan Lightsaber

L0-LA59 Animatronic

Black Series Darth Vader Action Figure

Black Series Obi-Wan (Jedi) Action Figure

Black Series Reva Third Sister Action Figure

Hasbro a Lucca Comics & Games 2022: prodotti in vendita

Fra i numerosi prodotti in vendita presso il padiglione Hasbro FAN abbiamo identificato una serie di articoli che vi segnaliamo come i più interessanti a tema Star Wars da acquistare. Alcuni prodotti sono tratti dai videogames dedicati alla saga di Guerre Stellari come ad esempio Jedi: Fallen Order, mentre altri sono tratti dalle varie trasposizioni a fumetti dei personaggi dei film come l’iconico Boba Fett che con il suo look total Black risulta essere un vero “must have” per gli appassionati.

Jon Favreau (Paz Vizsla)

Un’esclusiva disponibile solo per Lucca Comics & Games 2022 imperdibile per ogni collezionista è la figure di Jon Favreau (creatore di molte serie Disney Plus insieme a Dave Filoni) nei panni di Paz Vizsla, uno dei Mandaloriani con cui si scontra il protagonista della serie. Una curiosità interessante: nella serie è proprio Jon Favreau a doppiare il personaggio di Paz Vizsla.

Questi i prodotti fra i quali vi consigliamo di concentrare la vostra attenzione per un acquisto che non vi deluderà:

Black Series Gaming Greats RC 1140 Fixer

Black Series Gaming Greats KX Security Droid

Black Series Boba Fett “War of the Bounty Hunters”

Black Series Cassian Andor & B2EMO

Black Series Jon Favreau (Paz Vizsla from The Mandalorian)

Black Series Admiral Ackbar

Dove Trovarle

Tutti i prodotti Hasbro FAN dedicati a Star Wars, insieme a quelli dedicati ai personaggi Marvel, saranno disponibili presso il padiglione Hasbro FAN situato in Piazza Santa Maria sempre aperto in tutti i giorni della manifestazione, ovvero dal 28 ottobre al 1° novembre 2022.