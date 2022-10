Tra i vari distributori presenti a Lucca Comics and Games 2022, è presente anche lo stand di Infinite Statue, (in collaborazione con Kaustic Plastik) con i suoi prodotti esposti e in vendita per tutti i collezionisti. L’azienda puramente Italiana, nasce con l’intento di creare delle figure per un pubblico esigente che vuole qualcosa di unico e irripetibile nelle proprie vetrine. Facciamo i nostri più seri complimenti all’azienda, che ci hanno permesso di visionare dal vivo questi bellissimo modelli, che sono una vera e propria delizia per gli occhi di tutti gli appassionati di statue e non solo, senza contare l’increbile livello di dettaglio non solo degli sculpt ma anche degli accessori, ma sopratutto degli abiti. Resterete assolutamente a bocca aperta!

Lucca Comics & Games 2022 Infinite Statue: prodotti in esposizione

Tra tutte le statue che abbiamo potuto fotografare da vicino, ci sono molte novità come Terence Hill, Lino Banfi, Fonzie, Franco Nero e tantissime altre. Di seguito la nostra galleria dallo stand di Infinite Statue:

Lucca Comics & Games 2022 Infinite Statue: prodotti in vendita

Se siete interessati a queste bellissime statue dei quei personaggi che hanno segnato la vostra infanzia, lo stand di Cosmic Group è pronto ad accogliervi e a darvi tutti i consigli più utili per i vostri acquisti in fiera, o per preordinare le uscite future del 2023. Vi ricordiamo ancora che potete vedere dal vivo tutto quello che vi abbiamo fatto vedere nel nostro articolo, durante i giorni della fiera. Qui sotto vi lasciamo una breve lista su quello che troverete in vendita:

John Wayne

Peter Seller

Fantozzi

Charlie Chaplin

Paul Newman

Franco Nero

Rat-Man

Dove Trovarle

Tutti i prodotti di Infinite Statue e Kaustic Plastik saranno disponibili presso il padiglione di Cosmic Group in Piazza San Francesco, sempre aperto in tutti i giorni della manifestazione, ovvero dal 28 ottobre al 1° novembre 2022.