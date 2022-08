Mancano circa due mesi all’arrivo della nuova edizione di Lucca Comics and Games e le informazioni circa le novità presenti alla manifestazione arrivano incessantemente. Infatti, in anteprima presso lo stand Sergio Bonelli Editore all’edizione 2022 di Lucca Comics and Games, sarà presente il primo volume dell’attesissimo Eternity. Dunque, scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo!

Eternity a Lucca Comics and Games

Eternity è la nuova serie scritta da Alessandro Bilotta che arriverà sul mercato, in tutte le librerie e fumetterie, a partire dal mese di novembre.

Foto: ©Sergio Bonelli Editore

L’opera è ambientata in una Roma del futuro nella quale sono però tornati di moda gli anni Sessanta. Nello specifico, Eternity narra le vicende di Alceste Santacroce, giornalista elegante e un po’ snob per un settimanale di gossip, che ama affondare nel marcio di quegli ambienti che vanno dal cinema, alla moda, alla tv, alla politica. Con la scusa di uno scoop all’apparenza ridicolo, Alceste in realtà farà luce sui personaggi umani dietro le quinte di un universo di plastica, finiti in quella rete dopo aver coltivato sogni e delusioni.

La produzione

Il primo volume di Eternity vanta la firma di Alessandro Bilotta mentre i disegni sono a cura di Sergio Gerasi e i colori sono frutto del lavoro svolto da Adele Matera.

Nella gallery che segue possiamo dare un primo sguardo all’opera grazie a una serie di immagini pubblicate sul sito ufficiale dell’editore. Eternity è l’affresco di un caotico Inferno contemporaneo. Un mondo fatto di studi televisivi, palazzi del potere, appartamenti della Roma che conta, luoghi miseri delle periferie che guardano con incanto alle luci illusorie della città.

Foto: ©Sergio Bonelli Editore

Nell’attesa di scoprire le nuove proposte di casa Sergio Bonelli Editore, restate sintonizzati sulle pagine di CulturaPop per tante altre novità e approfondimenti. E voi, sarete presenti a Lucca Comics and Games? In caso di risposta affermativa, non mancate allora a questa interessante presentazione!