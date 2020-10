Lucca Comics Awards i nuovi “Oscar del Fumetto” a Lucca Changes

Non cambia solo fruizione di Lucca Changes, con un massiccio aumento di eventi online, ma cambiano anche i premi. Gli ambitissimi Gran Guinigi infatti si evolvono in Lucca Comics Awards.

Uno dei più ambiti riconoscimenti della Nona Arte in Italia e parte imprescindibile della kermesse lucchese, i Lucca Comics Awards sono riconoscimenti nati per premiare le migliori opere a fumetti pubblicate ogni anno in Italia e i loro autori, indipendentemente da nazionalità, formato editoriale e modalità di distribuzione.

Lucca Comics Awards – in diretta su Rai4

I vincitori dei Lucca Comics Awards 2020 saranno annunciati in esclusiva da Rai 4 sabato 31 ottobre nell’ambito di Lucca Changes. Grazie alla prestigiosa partnership con Rai, tutto il pubblico potrà godere di uno speciale “Wonderland” dedicato a questo importante avvenimento direttamente da casa.

Lucca Comics Awards – le categorie e la giuria

Saranno 9 le categorie dei Lucca Comics Awards, eccole:

Yellow Kid Fumetto dell’anno

Yellow Kid Autore dell’anno

Yellow Kid Maestro del Fumetto

Gran Guinigi Miglior Fumetto Breve o Raccolta

Gran Guinigi Miglior Fumetto Seriale

Gran Guinigi Miglior disegno

Gran Guinigi Miglior sceneggiatura

Gran Guinigi Miglior Esordiente

Premio Stefano Beani per un’iniziativa editoriale

In accordo ai valori di comunità e inclusione che Lucca Changes ha fatto propri fin dalla dichiarazione d’intenti dei 10+1 Dreamers, anche le categorie dei Lucca Comics Awards sono state riformulate in un linguaggio più inclusivo.

La giuria dei Lucca Comics Awards invece sarà composta da:

Simone “Sio” Albrigi, autore

Chiara Codecà, membro dello staff culturale di LC&G

Marta Perego, giornalista

Josephine Yole “Fumettibrutti” Signorelli, autrice

Gianmaria Tammaro, giornalista

Il nuovo alleato di Lucca Changes: 3Labs

3Labs sarà partner tecnico d’eccezione per affrontare l’offerta digitale di Lucca Changes! 3Labs è l’editore di Tom’s Hardware, MobileLabs, OfferteLabs, MotorLabs, GameDivision, Cultura Pop, B2BLabs, SpazioGames, TechRadar Italia, TrueMetal, e funge da network per influencer attivi su tutte le principali piattaforme come YouTube, Instagram, TikTok, Twitch e Facebook.

Andrea Ferrario, AD di 3Labs ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di collaborare a questa rivoluzionaria edizione di Lucca Comics & Games; metteremo a disposizione tutta l’esperienza come editori maturata in anni di gestione di molteplici siti di informazione e come agenzia di management di talenti con milioni di followers.

Roberto Buonanno, titolare di 3Labs ha aggiunto:

Da visitatore assiduo di Lucca Comics & Games per me è un sogno supportare, con la mia azienda, Lucca Changes e lavorare a una nuova frontiera degli eventi online, partecipata e universale.