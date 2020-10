Lucca Comics & Games 2020 – Scopriamo l’edizione italiana delle figlie di Ys

Lucca Comics & Games 2020 continua a sfornare interessanti panel i quali spaziano come sempre tra diverse tipologie di media; questo, focalizzato sulle Figlie di Ys, è ovviamente incentrato sul fumetto basato sulla famosa – e conosciuta ai più – leggenda. Chi fosse completamente allo scuro di ciò, sappi che riguarda una strana isola capace di incantare i marinai attraverso il canto di una misteriosa sirena, una voce dolce ma allo stesso tempo opprimente.

A Lucca Comics 2020, in anteprima italiana, è stato organizzato un incontro con l’autore M.T. Anderson e l’illustratrice Jo Rioux, condotto dalla booktuber Miss Fiction, curatrice della traduzione dell’edizione italiana.

Ricordiamo che la versione del fumetto che conterrà i testi adattati in lingua italiana, la quale ci porterà in un viaggio alla scoperta della famosa città di Ys, luogo leggendario pieno di ricchezze e meraviglia, ma che nasconde anche degli oscuri segreti, arriverà a gennaio 2021; il giorno esatto non è ancora stato reso noto.

Il panel è cominciato con molta leggerezza, ironizzando ad esempio sul mese corrente e di come sia perfetto per guardare dei film horror. Non sono assolutamente mancate le domande interessanti, ma soprattutto curiosi retroscena sul processo creativo che ha portato alla stesura del fumetto. Un esempio è l’aneddoto legato all’inizio della collaborazione tra M.T. Anderson e Jo Rioux, o ancora, di come 2 anni fa sia nata l’idea di creare tutte le tavole e la sceneggiatura. Sono stati circa 7 mesi di duro lavoro, il quale comprende non solo gli elementi principi ma anche l’attesa del riadattamento e via discorrendo. A tal proposito, come ribadito da Anderson e Jo, è piuttosto buffo pensare che un lavoro così dispendioso, sia poi esauribile in un pomeriggio.

Interessante poi la curiosità di entrambi di voler esplorare anche la letteratura del nostro amato paese, come ad esempio L’Orlando Furioso.

Come prevedibile, il panel si è poi concluso con il reveal della data di lancio, fissato per il prossimo 20 gennaio 2021. L’edizione vanterà dei testi completamente tradotti e sarà più o meno grande come l’edizione francese, ad oggi la più imponente.

È possibile recuperare l’intero slot a questo indirizzo, per tutti gli altri eventi vi rimandiamo invece al sito ufficiale.