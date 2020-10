Lucca Comics & Games 2020 – Serpentarium Game Show

L’ultimo panel di questa prima giornata di Lucca Comics & Games 2020 è stato dedicato a Serpentarium, impegnata oramai dal 2003 nella produzione di giochi di ruolo, tra i quali spiccano L’ultima Torcia e L’ultima Bomba.

Nel 2003, come autori, hanno pubblicato il loro gioco di ruolo “Sine Requie“, vincendo il premio “Best of Show” a Lucca Comics and Games come “Miglior Gioco Italiano“. Nel 2007 pubblicano “Sine Requie Anno XIII“, che vince il “Best of Show” come “Miglior Gioco di Ruolo” e, nel 2008, il GMM award come “Miglior gioco di ruolo” per l’anno 2007-2008.

I loro lavori più recenti, invece, sono questi:

Alba di Cthulhu (premiato come Miglior Gioco di Ruolo dell’Anno 2016)

Paese dei Balocchi

L’Ultima Torcia (finalista come Miglior Gioco di Ruolo dell’Anno 2017)

Anime e Sangue Seconda Edizione

Sine Requie Anno XIII – Seconda Edizione

L’Ultima Bomba

Insomma, come facile immaginare, sono ormai veterani in quello che fanno.

Per quanto riguarda invece il panel appena trascorso, bisogna ammettere che le novità sono state pochissime, per non dire nulle. Non sono praticamente state annunciate novità riguardanti i giochi, ma almeno abbiamo delle date: questo fine settimana sarà infatti caratterizzato da numerosi appuntamenti, il più importante, quello di venerdì 30 ottobre, riguarda il Discord Day, un torneo giocato dal vivo.

Qualora vorreste recuperare l’intero panel, vi basti cliccate su questo indirizzo, per tutte le novità da Lucca Comics & Games vi consigliamo invece di consultare il sito ufficiale, oppure di venirci a trovare qui sul sito ogni mattina per conoscere tutti i dettagli sugli appuntamenti del giorno.