Lucca Comics & Games 2021, il ritorno della kermesse più attesa

Torna Lucca Comics & Games, per la prima volta in versione fisica dopo la pandemia di Covid 19, che di fatto ha bloccato, o quasi, le scorse edizioni. Soltanto nove giorni ci separano da questa nuova edizione in presenza, che si terrà a partire dal 29 ottobre al primo novembre prossimi, e che segna, con le dovute cautele, il ritorno della kermesse alla normalità.

Non sarà però, una manifestazione come siamo abituati a conoscerla, me una versione più “leggera” ed agile, che abbraccia la transizione verso nuovi modelli di intrattenimento culturale e che porta al suo pubblico, sia in città, che online, sulla Rai o e nei Campfire, il meglio degli universi fantastici che da sempre stanno alla base di questa manifestazione, ovvero fumetto, gioco, storytelling e mitologie contemporanee, accompagnati come sempre dagli stand rappresentativi delle industrie che decidono di scommettere su questo tipo di intrattenimento.

Noi di Tom’s Hardware Italia Cultura Pop, abbiamo l’onore di essere Streaming Media Partner della kermesse, i cui eventi potrete seguire direttamente dal nostro canale Twitch, per non perdersi i momenti salienti dell’intero evento.

Molteplici saranno gli eventi annunciati per questa (strana) edizione di Lucca Comics & Games: Firma copie esclusivi e incontri con gli autori dei maggiori titolo in campo fumetti, sia in uscita che in previsione, spazi di siscussione e di pratica dal vivo per la pittura delle miniature destinate, oltre al collezionismo, anche ai giochi di ruolo e ai wargames, incontri e proiezioni riguardanti le nuove uscite al cinema, come ad esempio Ghostbusters: Legacy, o riguardanti le serie TV, a cominciare da The Witcher per finire con i maggiori titoli in programmazione sulle piattaforme di streaming quali Netflix o Disney +.

Poi, ovviamente ci sarà anche largo spazio al mondo dei cosplay, dell’industria videoludica e dei giochi da tavolo e di ruolo, oltre a tutte le altre tematiche classiche (collezionismo, anime , manga ecc..) tanto care al pubblico di Tom’s Hardware Cultura Pop, che vi ricordiamo, ancora una volta, sarà Streaming Media Partner dell’evento.