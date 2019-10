Lucca Comics & Games: annunciati i vincitori del premio Gioco dell’Anno e Gioco di Ruolo dell’Anno 2019

annunciati i vincitori del premio Gioco dell’Anno e Gioco di Ruolo dell’Anno 2019

La giuria dei premi Gioco dell’Anno e Gioco di Ruolo dell’Anno 2019 si sono pronunciate e hanno comunicato i nomi dei due giochi vincitori del prestigioso premio italiano. El Dorado e Household sono stati decretati vincitori delle rispettive categorie.

Questi due premi sono nati per promuovere e valorizzare il gioco come forma di intrattenimento di qualità e ogni anni la giuria seleziona e premia i titoli in grado di attrarre sia giocatori esperti che occasionali.

El Dorado di Reiner Knizia (Link Amazon), edito da Ravensburger, si aggiudica il titolo di Gioco dell’Anno.

Si tratta di un gioco in scatola in cui un gruppo di avventurieri (2-4 giocatori) si sfideranno in una corsa senza freni per trovare El Dorado, la mitica città perduta. Il gioco vedrà vincitore chi sarà in grado di gestire nel modo migliore le sue carte movimento.

Le motivazioni che hanno spinto la giuria a promuovere la premiazione di questo titolo sono stati la semplicità e chiarezza del regolamento, la longevità del titolo e l’ambientazione evocativa. Ulteriore elemento di preferenza della giuria è stata la profondità di gioco, che permette un’esperienza di gioco soddisfacente sia ai neofiti che ai giocatori più esperti.

Reiner Knizia si conferma ancora una volta una delle figure più importanti e brillanti del mondo del gioco in scatola. Gli appassionati infatti conoscono questa figura per aver ideato alcuni dei titoli più importanti come Il Verme è Tratto, Geniale, Le Città Perdute, Keltis, Medici, Ra, Tigri&Eufrate.

Household (Link Amazon), di Riccardo Sirignano e Simone Formicola, edito da Raven Distribution, è il vincitore del premio Gioco di Ruolo dell’Anno 2019.

Household è un gioco di ruolo ambientato in una magione abbandonata dall’uomo. All’interno di questa sontuosa villa sarà possibile imbattersi in un microcosmo formato da minuscole creature fatate. Household offre una nuova prospettiva verso un mondo, a misura umana, abitato da piccolissime creature. I giocatori saranno così impegnati a esplorare la grande casa e saranno altresì coinvolti in scenari politici dai delicati equilibri.

Household è un gioco di ruolo di impostazione tradizionale, il cui sistema di gioco è basato sull’utilizzo di una riserva di d6, grazie alla quale sarà possibile stabilire l’esito delle azioni in gioco.

L’incoronazione di questo titolo rappresenta un traguardo importante poiché avviene al termine dell’edizione del premio che ha registrato il record assoluto di adesioni, da parte di autori ed editori, con ben 24 titoli in gara. Oltre a soddisfare tutti i criteri del premio, Household ha conquistato la giuria anche grazie alla bellezza del suo manuale, impreziosito dalle bellissime illustrazioni di Daniela Giubellini.