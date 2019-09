Lucca Comics & Games: Donny Cates e Megan Hutchison si sposeranno in fiera

Una delle coppie più belle del panorama fumettistico, si sposeranno al Lucca Comics & Games di quest'anno.

Dimenticatevi della prima vacanza del figlio di Chiara Ferragni, perché il vero evento deve ancora arrivare. Secondo quanto diffuso dal sito Bleedingcool Donny Cates e Megan Hutchison si sposeranno quest’anno e per l’occasione hanno scelto un momento molto particolare: i due si sposeranno il 31 ottobre durante il Lucca Comics & Games. Cates e Hutchison hanno scelto proprio una delle manifestazioni più importanti dell’anno per coronare il loro sogno d’amore. D’altronde, quale momento migliore per uno degli scrittori di punta della Marvel? La notizia è stata confermata dallo stesso Cates in un tweet.

.@judeterror our wedding is set for Halloween. We’ll be getting married in Italy at LUCCA. There, have another article. — DONNY CATES (@Doncates) September 5, 2019

Per coloro che non lo conoscono DonnyCates è un fumettista statunitense che ha precedentemente lavorato alla Dark Horse Comics e dal 2017 lavora con Marvel Comics, per la quale è diventato uno degli scrittori di punta. Gli sono stati affidati personaggi storici come Thanos, Doctor Strange, gli Inumani e il rilancio di Venom e Guardiani della Galassia.

Cates ha chiesto la mano della Hutchison nel mese di maggio, facendo esaltare l’intera community e lasciando intendere che si sarebbero sposati il prima possibile. L’evento si terrà durante la fiera del fumetto più importante d’Europa e per l’occasione verrà allestito un set in stile Lilli e il Vagabondo. Cates sarà ospite al Lucca Comics & Games in collaborazione con saldaPress.

La domanda che si stanno ponendo tutti i ‘Catesbronies’ (ovvero il nome che utilizzano i fan di Donny Cates) è come potranno partecipare al matrimonio coloro che non possono prendere un aereo per l’Italia? Pare che ci sarà una diretta live stream di Bleedingcool proprio per chi non potrà seguire dal vivo questo straordinario evento che si terrà ad Halloween.

Non ci resta che aspettare l’arrivo di questo meraviglioso evento, che celebrerà l’amore di una delle coppie più belle del panorama fumettistico.

FONTE: Bleedingcool.com