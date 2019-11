Lucca Comics & Games: ecco tutte le nuove serie tv Sky Atlantic

Durante Lucca Comics & Games Sky ha offerto una carrellata delle prossime serie in programma su Sky Atlantic

Sky Atlantic ha partecipato a Lucca Comics & Games con una proiezione speciale delle anteprime delle serie tv più attese della prossima stagione televisiva. In occasione dell’anteprima del primo episodio della serie tv His Dark Materials (Queste Oscure Materie), l’emittente ha intrattenuto il pubblico con una serie di trailer esclusivi su alcune serie di prossima uscita, con un’attenzione particolare alle produzioni Sky Original.

La prima serie ad aprire l’evento è stata Fargo, serie tv ispirata all’omonimo lungometraggio dei fratelli Coen, giunta ormai alla sua quarta stagione. La serie tv che vede Noah Hawley (Legion) nel ruolo di showrunner, si concentrerà su una nuova storia che parlerà dello scontro tra due famiglie criminali rivali, una afroamericana e una italiana, nella Kansas City negli anni cinquanta. Sky non ha annunciato una data, per quanto riguardo la messa in onda di questa nuova stagione, le cui riprese sono cominciate in questi giorni.

A seguire stato mostrato in anteprima il teaser trailer di The New Pope, sequel diretto alla serie tv di Paolo Sorrentino The Young Pope. Il trailer mostrato in anteprima lascia intendere che la stagione sarà incentrata sul personaggio Sir John Brannox, interpretato da John Malkovich, in contrapposizione con Pio XIII, interpretato da Jude Law.

Subito dopo è stato il turno di Diavoli, serie tv che tratterà di finanza, potere e disinganni adattamento del libro I Diavoli di Guido Maria Brera. Il cast di Diavoli vedrà nei ruoli principali Alessandro Borghi, Patrick Dempsey e Kasia Smutniak.

L’ultima produzione Sky Originals mostrata è stata Romolus, di Matteo Rovere.

Romolus sarà una serie che si legherà al film Il Primo Re, espandendone l’ambientazione, le tematiche e portando avanti la storia. Romolus sarà una serie ambiziosa per il minuzioso lavoro di ricostruzione storica, ma la particolarità più importante sarà la scelta di utilizzare il protolatino come lingua originale della serie tv, che similmente a Il Primo Re sarà sottotitolato in italiano.