Lucca Comics & Games: tutte le iniziative che abbracciano la campagna #Iorestoacasa

Uno dei più importanti eventi community driven d’Europa ha deciso di anticipare alcuni progetti del 2020 prendendo la decisione di aderire alla campagna di sensibilizzazione nazionale mirata a contenere e ridurre i contagi del COVID-19 più comunemente noto come Coronavirus. A partire, quindi, dalla prossima settimana il canale Twitch di Lucca Comics & Games riprenderà la programmazione con la produzione di tre nuove puntate di RPG Night Live e tre puntate di Live Drawing. Le puntate saranno pubblicate una a settimana per ognuno dei due format così da offrire il miglior intrattenimento a tutti i membri della community e a coloro che vorranno farne parte.

Tutti i giocatori che nel 2019 hanno divertito gli appassionati del gioco di ruolo torneranno a sfidarsi intorno ad un tavolo virtuale comodamente seduti ognuno a casa propria. Per gli appassionati del fumetto e delle illustrazioni, invece, saranno streammate nuove sessioni di disegno e racconto. Per l’occasione saranno presenti tanti nuovi ospiti che saranno comunicati periodicamente sui canali social di Lucca Comics & Games.

Lucca Comics & Games abbraccia anche la campagna di sensibilizzazione nazionale #iorestoacasa e lancia #inerdathome: così gli organizzatori hanno deciso di abbracciare virtualmente la propria community e invitare artisti, ospiti, editori, amici, e fan a raccontare cinque attività nerd con cui occupano il loro tempo durante questo periodo di quarantena; il tutto attraverso i canali social ufficiali del festival, non solo allo scopo di intrattenere ma anche per contribuire allo scambio di idee in modo fattivo e a beneficio di tutti.

Al via anche l’asta di beneficienza organizzata dalla stessa Lucca Comics & Games in collaborazione con l’Associazione Area Performance Onlus e Catawiki. Dal 20 al 31 marzo tramite il sito areaperformace.com sarà possibile acquistare fino a 60 opere realizzate da alcuni degli artisti del fumetto e del fantasy più famosi al mondo. Il ricavato sarà interamente devoluto al Sistema Sanitario Toscano per la lotta al COVID-19. I fondi raccolti serviranno a potenziare e a regolamentare i punti di accesso alle strutture ospedaliere attraverso l’acquisto e l’istallazione di pannelli che possano proteggere gli operatore, alleggerendo quindi la struttura ospedaliera dall’acquisto di mascherine e schermi facciali protettivi.

Infine, per passare il tempo a casa, arriva anche il profilo Spotify di Lucca Comics & Games che verrà arricchito di playslist tematiche sempre nuove che vanno dal best of della programmazione del main stage del Baluardo San Donato alla selezione del vostro artista preferito e dalle migliori colonne sonore dei videogiochi alla musica perfetta per leggere un fumetto.