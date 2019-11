Lucca Comics & Games: Need Games! annuncia Wrath & Glory

Need Games! ha annunciato a sorpresa la localizzazione di Wrath & Glory il gioco di ruolo di Warhammer 40.000

Lucca Comics & Games è stata teatro anche di annunci a sorpresa, come quello di Need Games! L’editore milanese ha preso tutti di sorpresa annunciando l’uscita di Wrath & Glory, gioco di ruolo di Warhammer 40.000.

L’annuncio a sorpresa è avvenuto alle 16:00 presso il padiglione Carducci, in pieno stile Need Games!, in seguito ad un post apparso questa mattina pubblicato sulla loro pagina Facebook.

Dopo il lancio di Warhammer fantasy Roleplay Game, Warhammer 40.000 Roleplay Wrath & Glory si aggiungerà alla lista dei titoli Need Games! offrendo agli appassionati dei giochi Games Workshop nuove possibilità di vivere in prima persona avventure ambientate nell’universo di Warhammer 40k, rispondendo così alle molte richieste dei fan del franchise.

Questa localizzazione conferma ulteriormente la partnership tra le due case editrici. La localizzazione italiana sarà prevista durante il 2020 e il manuale che vedrà la pubblicazione sarà l’edizione del manuale base nella sua nuova ristampa con revisione del gioco di Cubicle 7.

La nuova revisione infatti arriva in seguito alla cessione della licenza da Ulisses a Cubicle 7, tuttavia la data di pubblicazione italiana non è stata ancora comunicata poiché il manuale americano non ha ancora visto la luce.