Lucca Comics & Games: un venerdì da urlo con Sir Patrick Stewart, D&D e Giorgio Vanni!

Un venerdì estremamente esaltante a Lucca Comics & Games, infatti ci saranno Sir Patrick Stewart, Dungeon & Dragons e Giorgio Vanni.

Lucca Comics & Games promette un venerdì estremamente esaltante per tutti gli appassionati del fumetto e del videogioco. Secondo il programma della giornata, ci saranno Sir Patrick Stewart, il più grande evento Dungeon & Dragons d’Europa e lo show di Giorgio Vanni.

“Star Trek e il mitico Comandante Picard protagonisti domani a Lucca Comics & Games! Evento clou della giornata sarà infatti l’incontro con Sir Patrick Stewart e il cast della serie Amazon Original Star Trek: Picard (ore 11.00, Teatro del Giglio)“, recita il comunicato stampa dell’organizzatore dell’evento. “A seguire Lucca Comics & Games assegnerà a Sir Patrick Stewart un posto d’onore nella sua Walk of Fame“.

“Tra le iniziative legate a Dungeons & Dragons, avrà luogo infatti il più grande evento mai realizzato in Europa di D&D Epic: 180 giocatori si uniranno a 30 Dungeon Master per il più grande gioco simultaneo di D&D nel nostro continente. Ore 10.00, Sotterraneo San Colombano. In contemporanea e nella stessa location LC&G e Wizards danno la possibilità di partecipare a una grande quest interattiva che coinvolgerà fino a 10.000 partecipanti all’interno della città di Lucca“.

Per quanto riguarda gli eventi di stampo videoludico, domani ci sarà “la grande parata cosplayer di Bordelands 3, ultimo capitolo del fortunato franchise di 2K, con il cosplayer di fama internazionale Leon Chiro, che partirà assieme a tantissimi cosplayer a tema per la Borderlands 3 Parade”, specifica il bollettino. “Sarà possibile partecipare anche per tutti gli altri fan del gioco, che potranno dotarsi della maschera ufficiale presso lo stand. Il ritrovo è alle ore 14:00 proprio allo stand di Borderlands 3 sulle Mura Urbane, a fianco di Piazza Vittorio Emanuele“.

Non mancherà un ospite d’eccezione, “l’amatissimo CiccioGamer89, youtuber da milioni di view, insieme allo sceneggiatore Davide Costa, terrà un incontro con i fan dove presenterà il suo ultimo libro: Cicciogamer e le Olimpiadi degli eSport. Appuntamento alle ore 18:00“.

La giornata si concluderà, infine, con un evento che sarà sicuramente apprezzato da tantissimi appassionati, “al Main Stage Baluardo San Donato (ore 19.30) ci si scatena sulle note del Toon Tunz – Giorgio Vanni Live: la star delle sigle infiammerà il palco di Lucca Comics & Games con uno show che si prospetta memorabile“.