Lucca Comics & Games 2019: gli eventi da non perdere

Che visitiate Lucca Comics & Games o che rimaniate a casa ecco la nostra lista degli eventi imperdibili.

Che siate degli veterani o siate alla vostra prima Lucca Comics & Games saprete certo che la manifestazione, per via della sua logistica e per la quantità di ospiti ed eventi in programma, tende ad essere dispersiva e che il rischio di perdersi qualcosa, soprattutto se non avete la possibilità di partecipare per più di un giorno, è qualcosa di davvero concreto.

A questo link potete trovare il programma della fiera (mentre a questo link trovate la versione in formato pdf da stampare), ma se la mole di informazioni vi atterrisce, vi veniamo in soccorso con quelli che, secondo la nostra opinione, rappresentano gli eventi imperdibili dell’edizione 2019 di Lucca Comics & Games.

Per ogni giorno di fiera e per ogni ambito abbiamo selezionato, dove possibile, i due appuntamenti top della giornata.

Noterete che in questa lista mancano gran parte degli eventi legati all’Area Movie, perché ad essi abbiamo riservato una news apposita che potete leggere a questo link.

30 Ottobre

Comics

Talk Show: Le bizzarre avventure di JOJO

Ripercorriamo con Hirohiko Araki la nascita e l’evoluzione di una delle serie più iconiche e longeve del Giappone. Con Hirohiko Araki (autore), Ryo Ito (relatore), Hidekazu Yokoi (relatore) e Yu Saito (relatore)

Dove: Teatro del Giglio

Quando: 14:00

Durata: 1 ora

Come si accede: per partecipare allo spettacolo è necessario presentare il biglietto speciale ritirabile gratuitamente alla biglietteria del Teatro del Giglio dalle 9:00 del giorno dell’evento e fino ad esaurimento, presentando biglietto e braccialetto della manifestazione validi per lo stesso giorno.

Panini Comics presenta: House of X – Planting the seeds of the future

Pepe Larraz svelerà la cover esclusiva dipinta per Panini Comics di House of X #1, raccontando la sua visione della rivoluzione mutante scritta da Jonathan Hickman e della filosofia della professione del fumettista. Showcase con Pepe Larraz moderato da Nicola Peruzzi

Dove: Sala Tobino – Palazzo Ducale

Quando: 15:00

Durata: 1 ora

Games

Il Trono di Eldraine

Gavin Verhey e Marco Caputo presentano in esclusiva i segreti della nuovissima espansione di Magic the Gathering.

Dove: Sala Ingellis – Padiglione Carducci

Quando: 12:00

Durata: 1 ora

Fantasy

Andrzej Sapkowski racconta “The Witcher”

Andrzej Sapkowski incontrerà il pubblico, in occasione della nuova edizione del primo libro della saga (Guardiano degli innocenti) e del lancio della serie Netflix dedicata a “The Witcher”. L’autore per racconterà come nasce uno degli universi narrativi più affascinanti e amati del fantasy moderno.

Dove: Auditorium S. Girolamo

Quando: 14:00

Durata: 1 ora

L’eleganza del Beholder

Brian Stillman, ideatore della serie Netflix “I giocattoli della nostra infanzia” e regista del documentario “Eye of the Beholder: The Art of Dungeons & Dragons”, si racconterà attraverso oggetti iconici legati alla storia di Dungeons & Dragons. Incontro con Brian Stillman e Dimitri Galli Rohl.

Dove: Sala Ingellis – Padiglione Carducci

Quando: 16:00

Durata: 1 ora

Cosplay

Cosplay Parade League of Legends

Evento cosplay a tema League of Legends

Dove: Chiesa di San Romano

Quando: 16:00

Japan

Il Grande Mazinga vs Jeeg Robot: 40 anni italiani

Un confronto tra due storie simili, in cui l’eroe sacrifica se stesso per salvare il mondo.

Attraverso contributi quali spezzoni video e curiosità sulle due mitiche serie sarà possibile rivivere i momenti topici di questi due anime robotici. Conduce Maurizio Nataloni.

Dove: Sala Incontri Cappella Guinigi

Quando: 11:00

Durata: 90 minuti

Music

…continuiamo a chiamarli Oliver Onions

Concerto degli Oliver Onions, storica band legata alle sigle di molti anime anni ‘70 e ai film di Bud Spencer e Terence Hill

Dove: Main Stage – Baluardo San Donato

Quando: 19:30

Durata: 90 minuti

Come si accede: sarà necessario ritirare un coupon gratuito il giorno stesso dell’evento presso la biglietteria sita in Piazzale Verdi dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Il coupon gratuito per accedere a tali concerti sarà consegnato a coloro che esibiranno il biglietto/abbonamento e braccialetto del festival, già preventivamente acquistato.

31 Ottobre

Comics

Panini Disney presenta: L’ANNO DEL TOPO

Il Direttore Editoriale di Topolino, Alex Bertani, presenterà le saghe di Topolino e Paperino, di prossima pubblicazione su Topolino insieme ad anticipazioni legate ad altre testate Disney come PK e Wizards of Mickey. Interverranno Con Alex Bertani (direttore editoriale), Davide Catenacci (caporedattore comics), Andrea Freccero (supervisore artistico) e Francesca Pavone (coordinatore editoriale).

Dove: Auditorium S. Girolamo

Quando: 15:00

Durata: 1 ora

Lucca Comics & Games presenta: Comics & NON Fiction – FUMETTISTI VS. HATE SPEECH

Una tavola rotonda in cui diversi autori si confronteranno sulla tematica dell’Hate Speech, condividendo le loro esperienze dirette. Incontro moderato da Marco Rizzo con interventi di Fumettibrutti, Valerio Chiola, Tuono Pettinato, Gianluca Costantini, Roberto Gagnor, Sio.

Dove: Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca

Quando: 16:00

Durata: 1 ora

Games

Uno Sguardo nel Buio: il Ritorno dell’Avventura Fantastica

Lorenz Cuno Klopfenstein e Valentina Agostinelli de La Compagnia delle Dodici Gemme presenterà il nuovo regolamento di Uno Sguardo nel Buio, storico gioco di ruolo approdato in Italia negli anni ‘80.

Dove: Sala Ingellis – Padiglione Carducci

Quando: 9:30

Durata: 1 ora

ZOMBIE WALK – Days Gone…

Zombie Walk organizzata da Umbrella Italia, in cui i nonmorti prenderanno il controllo della cittadina toscana.

Dove: Ostello San Frediano

Quando: 16:00

Fantasy

Audible presenta: La Scienza della Fantascienza

Adrian Fartade, Massimo Polidoro e Luca Perri saranno i protagonisti di due nuovissimi podcast che trattano de “La Scienza della Fantascienza”: uno sguardo sulle le possibilità reali e immaginarie dei nostri film Sci-Fi preferiti.

Dove: Auditorium S. Girolamo

Quando: 14:00

Durata: 1 ora

Netflix presenta: The Witcher – La serie

La showrunner Lauren Schmidt Hissrich presenta l’attesissima serie Netflix insieme a Andrzej Sapkowski e le attrici Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri), seguirà proiezione in anteprima mondiale del trailer della serie. Modera l’incontro Gianmaria Tammaro.

Dove: Cinema Moderno

Quando: 15:30

Durata: 2 ore

Come si accede: Ingresso con biglietto/braccialetto della manifestazione valido quel giorno.

Cosplay

JOJO WEEK – Jojo Pose Academy

Uno spettacolo che analizzerà e farà vivere in carne e ossa le iconiche Pose di JoJo

Dove: Chiesa S. Francesco

Quando: 12:00

Durata: 105 minuti

Come si accede: per partecipare allo spettacolo è necessario presentare il biglietto speciale ritirabile gratuitamente alla presso la biglietteria della Chiesa Di San Francesco dalle 9:00 del giorno dell’evento e fino ad esaurimento, presentando biglietto e braccialetto della manifestazione validi per lo stesso giorno.

Japan

Monkey Punch sensei, arigatō!

Un incontro volto a commemorare il grande maestro giapponese recentemente scomparso.

L’incontro parlerà della carriera del mangaka, dagli esordi fino al successo planetario con Lupin III. Incontro a cura di Andrea Dentuto e Mariacristina D’Auria.

Dove: Sala Incontri Cappella Guinigi

Quando: 15:00

Durata: 1 ora

Music

Immanuel Casto e Romina Falconi Showcase

Concerto di Immanuel Casto e Romina Falconi

Dove: Main Stage – Baluardo San Donato

Quando: 19:00

Durata: 90 minuti

1 Novembre

Comics

Tributo a Stan Lee

Autori italiani ed internazionali ricordano e omaggiano Stan Lee. L’evento sarà accompagnato da una live performance della band Quinto Aere, e la lettura, da parte di Marco Mete (voce italiana di Bruce Willis, Kevin Bacon e Robin Williams) di alcuni estratti dall’ultimo romanzo di Stan Lee.

Dove: Teatro del Giglio

Quando: 12:30

Durata: 90 minuti

Come si accede: per partecipare allo spettacolo è necessario presentare il biglietto speciale ritirabile gratuitamente alla biglietteria del Teatro del Giglio dalle 9:00 del giorno dell’evento e fino ad esaurimento, presentando biglietto e braccialetto della manifestazione validi lo stesso giorno.

Cartoon Network presenta: The Making of Steven Universe

Un incontro su Steven Universe, in cui Sio intervisterà Rebecca Sugar

Dove: Teatro del Giglio

Quando: 15:30

Durata: 75 minuti

Come si accede: per partecipare allo spettacolo è necessario presentare il biglietto speciale ritirabile gratuitamente alla biglietteria del Teatro del Giglio dalle 9:00 del giorno dell’evento e fino ad esaurimento, presentando biglietto e braccialetto della manifestazione validi per lo stesso giorno.

Games

D&D EPIC

L’evento D&D EPIC di Lucca Comics & Games sarà il più grande mai realizzato in Europa. 180 giocatori e 30 DM daranno vita all’avventura multitavolo simultanea di D&D.

Dove: Sotterraneo San Colombano

Quando: 10:00

Durata: 5 ore

Tutte le novità del mondo del gioco Hasbro: Marvel, Star Wars e Transformers

Conferenza stampa di Hasbro, che presenterà il nuovo merchandising a tema Marvel, Star Wars e Transformers. Interverranno Rickey Purdin, Daniel Yun, Patrick Schneider, Sam Smith e Emiliano Santalucia.

Dove: Sala Ingellis – Padiglione Carducci

Quando: 12:00

Durata: 2 ore

Fantasy

La Ruota del Tempo

Presentazione della nuova edizione dei romanzi de La Ruota del Tempo di Robert Jordan.

La nuova edizione di questa saga segnerà una collaborazione tra la fiera, Fanucci Editore e Paolo Barbieri, incaricato di realizzare le nuove illustrazioni di copertina.

Interverranno Sergio Fanucci, Alberto Dal Lago, Andrea Piparo, Antonello Venditti, Antonio Zinno, Cristiana Leone, Dany Orizio, Elisa Bellotti, Emanuele Manfredi, Fabio Listrani, Ivan Cavini, Livia De Simone, Marco Soresina, Paolo Barbieri, Silvia Bortoloni, Stefano Moroni e Victor Togliani.

Dove: Sala Ingellis – Padiglione Carducci

Quando: 14:00

Durata: 1 ora

Quando un disco volante atterrò a Lucca!

Un confronto sul genere fantascientifico ad opera di Daniel Abraham, Ty Franck, Dario Tonani, Federico Carmosino, Bruce Sterling e Licia Troisi, analizzando tutti gli elementi e i topoi di questo genere, spesso bistrattato e considerato minore.

Dove: Teatro del Giglio

Quando: 14:15

Durata: 75 minuti

Come si accede: per partecipare allo spettacolo è necessario presentare il biglietto speciale ritirabile gratuitamente alla biglietteria del Teatro del Giglio dalle 9:00 del giorno dell’evento e fino ad esaurimento, presentando biglietto e braccialetto della manifestazione validi per lo stesso giorno.

Cosplay

Naruto Italian Cosplayers Parade + Naruto RUN

Parata a tema Naruto (a cura di Naruto Italian Cosplayers) e a seguire la fantastica NARUTO RUN.

Dove: Viale delle Mura. Partenza da Piazzale Verdi

Quando: 15:30

Durata: 75 minuti

Japan

Blood Type: Blue Water – Nadia x Evangelion

Ilaria Azzurra e Filippo Petrucci analizzeranno e confronteranno tra loro Nadia – Il mistero della pietra azzurra e Neon Genesis Evangelion, le due opere più conosciute ed amate del maestro Hideaki Anno.

Dove: Chiesa S. Francesco

Quando: 12:00

Durata: 1 ora

Come si accede: Per partecipare allo spettacolo è necessario presentare il biglietto speciale ritirabile gratuitamente alla presso la biglietteria della Chiesa Di San Francesco dalle 9:00 del giorno dell’evento e fino ad esaurimento, presentando biglietto e braccialetto della manifestazione validi per lo stesso giorno.

Music

Toon Tunz

La star delle sigle Giorgio Vanni in concerto

Dove: Main Stage – Baluardo San Donato

Quando: 19:30

Durata: 90 minuti

Come si accede: sarà necessario ritirare un coupon gratuito il giorno stesso dell’evento presso la biglietteria sita in Piazzale Verdi dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Il coupon gratuito per accedere a tali concerti sarà consegnato a coloro che esibiranno il biglietto/abbonamento e braccialetto del festival, già preventivamente acquistato.

2 Novembre

Comics

Lucca Comics & Games presenta: Le vite parallele di Zio Paperone e Don Rosa

Il grande cartoonist americano Don Rosa sarà protagonista di questo incontro in cui si terranno interviste, performance musicali e video-contributi. Interverranno Don Rosa, Pier Luigi Gaspa, Luca Boschi moderati da Edoardo Stoppacciaro. A seguire Don Rosa imprimerà le mani nella cerimonia per la Walk Of Fame di Lucca.

Dove: Teatro del Giglio

Quando: 11:00

Durata: 90 minuti

Come si accede: per partecipare allo spettacolo è necessario presentare il biglietto speciale ritirabile gratuitamente alla biglietteria del Teatro del Giglio dalle 9:00 del giorno dell’evento e fino ad esaurimento, presentando biglietto e braccialetto della manifestazione validi per lo stesso giorno.

Voci Di Mezzo

Uno reading teatrale suggestivo che unisce le grandi voci del cinema, i classici del fantasy, la musica e l’illustrazione.

Dove: Teatro del Giglio

Quando: 21:00

Durata: 90 minuti

Come si accede: per partecipare allo spettacolo è necessario presentare il biglietto speciale ritirabile gratuitamente alla biglietteria del Teatro del Giglio dalle 9:00 del giorno dell’evento e fino ad esaurimento, presentando biglietto e braccialetto della manifestazione validi per lo stesso giorno.

Games

La TSR negli anni ’80

Jeff Grubb ripercorrerà le sue esperienze dirette con la TSR durante gli anni ‘80.

Dove: Sala Ingellis – Padiglione Carducci

Quando: 10:00

Durata: 45 minuti

Vampire the Masquerade v5: Aberratio Delicti

Evento di gioco di ruolo dal vivo con ambientazione Vampire the Masquerade: Va Edizione. Questo secondo appuntamento del weekend di Lucca porterà i giocatori a confrontarsi sempre più con le dinamiche del mondo di vampiri: i partecipanti saranno chiamati a prendere parte ai festeggiamenti della cosiddetta Dama delle Macerie, il controverso vampiro che da più di un secolo governa indisturbato la città.

Dove: Stand CSM101A (per informazioni) – Villa Bottini

Quando: 19:30

Fantasy

Le emozioni degli umanoidi. Un dibattito fra fantascienza e realtà.

Una tavola rotonda il cui Bruce Sterling, Danilo Emilio De Rossi, Pietro Pietrini, Lorenzo Cominelli e Renato Raimo analizzeranno elementi come emozioni, sentimenti, coscienza, affetto e amore come prerogativa dell’essere umano e se questi aspetti caratterizzanti dell’individuo possano essere riprodotti in un essere artificiale. La discussione farà il punto sulla ricerca scientifica e mondo immaginario.

Dove: Chiesa dell’Agorà

Quando: 12:00

Durata: 1 ora

La storia [è] fantastica

In occasione dell’edizione speciale della Principessa Sposa di William Goldman, un evento tra racconto, letture e messe in scena con un reading speciale di Eugenio Marinelli, storica voce di Inigo Montoya. Interverranno Marco Zapparoli, Claudia Tarolo, Dimitri Galli Rohl e Eugenio Marinelli.

Dove: Auditorium S. Girolamo

Quando: 15:00

Durata: 90 minuti

Cosplay

MARVEL Reunion “LC&G We Love You 3000”

Raduno cosplay a tema Marvel Comics, organizzato da Marvel Cosplay Italia. Durante l’evento si cercherà di battere il record di persone in cosplay a tema Marvel. Durante l’evento è prevista la presenza di un ospite speciale.

Dove: Vie del Centro Storico

Quando: 13:30

Durata: 90 minuti

Japan

Non solo robot, 40 anni fa l’invasione di anime in Italia

L’Associazione Culturale Amici di Go Nagai rende omaggio agli anime che invasero le reti televisive italiane durante gli anni ‘80. Interverranno Fabrizio Mazzotta (attore, doppiatore e direttore del doppiaggio) Giulia Francesca Massaglia (illustratrice Bonelli) e Stefania Caretta (Illustratrice Astorina), James Garofalo e Diego Genre.

Dove: Sala Incontri Cappella Guinigi

Quando: 14:15

Durata: 1 ora

Music

Arriva Cristina

Concerto di Cristina D’Avena, la regina delle sigle tv.

Dove: Main Stage – Baluardo San Donato

Quando: 19:30

Durata: 90 minuti

Come si accede: sarà necessario ritirare un coupon gratuito il giorno stesso dell’evento presso la biglietteria sita in Piazzale Verdi dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Il coupon gratuito per accedere a tali concerti sarà consegnato a coloro che esibiranno il biglietto/abbonamento e braccialetto del festival, già preventivamente acquistato.

3 Novembre

Comics

Star Wars Libri e Comics presenta: Star Wars – Non Solo Film, viaggio nel lato cartaceo della Forza

La redazione di Star Wars Libri e Comics – da cinque anni punto di riferimento dei lettori italiani di Star Wars – accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le tappe cruciali dei libri e fumetti della Saga, suggerendo i punti migliori per iniziare a “leggere Star Wars”.

Dove: Sala Incontri Caffetteria Palazzo Ducale

Quando: 12:00

Durata: 1 ora

Translation Day: Tradurre Il Trono di Spade

Edoardo Rialti, il nuovo traduttore di George Martin, racconterà del suo lavoro di traduzione nel prequel “Fuoco e sangue” di Mondadori, mentre Leonardo Marcello Pignataro racconterà la sua esperienza nella traduzione per l’adattamento della serie tv.

Dove: Complesso di San Micheletto

Quando: 12:30

Durata: 1 ora

Games

Agorà del GdR

Gli autori italiani della scena GdR si incontreranno per discutere su uno degli argomenti centrali di questo genere ludico: è più importante il sistema o il gruppo di gioco? Interverranno Gilbert Gallo, Helios Pu, Michele Gelli e Andrea Marmugi.

Dove: Sala Ingellis – Padiglione Carducci

Quando: 10:00

Durata: 3 ore

LGL Award – Gran premio del librogame 2019

Cerimonia di premiazione del LGL Award – Gran premio del librogame 2019, premio organizzato da Librogame’s Land e in collaborazione con Tom’s Hardware Italia Cultura Pop.

Dove: Sala Ingellis – Padiglione Carducci

Quando: 15:15

Durata: 30 minuti

Fantasy

La rappresentazione del Male

Edoardo Rialti, Manlio Castagna, Luis Royo e Fabio Geda discuteranno sull’importanza della rappresentazione del male e come distinguere tra la necessità di questa rappresentazione la sua apologia. Evento in collaborazione con il Salone del Libro di Torino.

Dove: Sala Ingellis – Padiglione Carducci

Quando: 14:00

Durata: 1 ora

Cosplay

LUCCA COSPLAY CONTEST

Lo storico contest cosplay di Lucca Comics & Games organizzato da Associazione Culturale FLASH GORDON

Dove: Main Stage – Baluardo San Donato

Quando: 14:00

Durata: 150 minuti

Japan

Godzilla Science – quanto pesa il Re dei Mostri sulla Scienza?

Willy Guasti, youtuber (canale Zoosparkle) e divulgatore scientifico, utilizzerà le sue conoscenze nel campo della zoologia per cercare di determinare il peso di Godzilla.