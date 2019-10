Lucca Educational: 10 eventi da non perdere

In occasione della prossima Lucca Comics & Games abbiamo selezionato 10 seminari Lucca Educational da non perdere

Tra tutti gli eventi di Lucca Comics & Games, segnaliamo il ciclo di incontri di Lucca Educational, seminari di tipo didattico tenuti da relatori d’eccezione, che si rivolgono sia a professionisti che ad appassionati che desiderano approfondire gli aspetti più complessi e nascosti che fanno parte del lavoro creativo.

Durante tutta la manifestazione saranno in programma più di 30 seminari e laboratori: tra tutti ne abbiamo selezionati 10 davvero imperdibili. Per accedere agli incontri sarà richiesto il possesso di un biglietto di ingresso a Lucca Comics & Games valido per il giorno in cui si terrà il seminario. Data la tipologia degli incontri, per partecipare sarà necessario iscriversi, o in caso di posti esauriti, mettersi in lista di attesa.

Per partecipare occorrerà inviare una e-mail, all’indirizzo educational(at)luccacomicsandgames.com, indicando l’evento di interesse e scrivendo le proprie esperienze e i propri obiettivi rispetto alla tematica trattata dall’incontro.

Mercoledì 30 ottobre

Creazione di mondi fantastici

Chi: Paolo Parente

Quando: 11:30

Dove: Educational – Sala 2

Durata: 2 ore

Una lezione con Paolo Parente, disegnatore attivo da più di trent’anni e che ha collaborato con aziende del calibro di Wizards of the Coast, Blizzard, FFG, CMON, Monolith, Marvel e DC.

La lezione verterà sul confronto teorico-pratico sul come dar vita a mondi fantastici credibili e su come creare una Style Guide.

L’incontro si rivolgerà principalmente a aspiranti illustratori, docenti di illustrazione e aspiranti direttori artistici nel campo dei giochi.

Giovedì 31 ottobre

The Uses and Abuses of History in Game Design

Chi: Chris Pramas

Quando: 11:30

Dove: Educational – Sala 2

Durata: 2 ore

Lezione tenuta da Chris Pramas (Dragon Age RPG, Warhammer Fantasy Roleplay seconda edizione) in cui l’autore, nonché fondatore di Green Ronin Publishing, parlerà della sua esperienza come game designer, affrontando vari aspetti di questo tema.

La lezione si svolgerà interamente in lingua inglese e senza l’utilizzo di un interprete, quindi sarà necessario avere una conoscenza della lingua adeguata.

L’incontro si rivolgerà principalmente ad autori di giochi di ruolo, da tavolo, librigame, videogiochi (professionisti e dilettanti), scrittori (professionisti e dilettanti) e giocatori e appassionati di giochi.

Pirati! Dai sette mari allo spazio e oltre

Chi: Francesca D’Amato, Maurizio Carnago

Quando: 16:30

Dove: Educational – Sala 3

Durata: 2 ore

Come si è evoluta la figura del pirata all’interno dei racconti di fantasia attraverso i vari medium?

La lezione analizzerà la storia di illustri pirati e di come questa sia poi stata trasposta in letteratura e successivamente come si sia evoluta nei diversi generi, come avventura, fantascienza e nei diversi medium (cinema, tv, videogiochi, anime e manga).

Gli argomenti trattati si rivolgeranno principalmente a scrittori e sceneggiatori (professionisti e dilettanti), chiunque voglia scrivere storie.

Venerdì 1 novembre

Cyberpunk come movimento letterario

Chi: Bruce Sterling

Quando: 09:30

Dove: Educational – Sala 1

Durata: 2 ore

Un confronto a tutto campo, Bruce Sterling uno dei padri del genere Cyberpunk, sui movimenti letterari che grazie alle loro intuizioni visionarie hanno contribuito a plasmare l’immaginario collettivo e il pensiero creativo in grado di trascendere il campo letterario.

La lezione si svolgerà interamente in lingua inglese e senza l’utilizzo di un interprete, quindi sarà necessario avere una conoscenza della lingua adeguata.

Gli argomenti trattati si rivolgeranno principalmente a scrittori (professionisti e dilettanti), insegnanti e appassionati della materia.

Worldbuilding 101

Chi: Jeff Grubb

Quando: 11:30

Dove: Educational – Sala 1

Durata: 2 ore

Una lezione tenuta da Jeff Grubb, autore di giochi di ruolo come Forgotten Realms, Manual of the Planes, Spelljammer, Al-Qadim e Marvel Super Heroes RPG, sulla costruzione di ambientazioni funzionali ai diversi tipi di media. L’autore metterà a disposizione dei partecipanti le sue conoscenze ed esperienze nel campo del worldbuilding.

La lezione si svolgerà interamente in lingua inglese e senza l’utilizzo di un interprete, quindi sarà necessario avere una conoscenza della lingua adeguata.

L’evento si rivolgerà principalmente ad autori di giochi di ruolo, da tavolo, librigame, videogiochi (professionisti e dilettanti), scrittori (professionisti e dilettanti) e giocatori e appassionati di giochi.

LEGO® SERIOUSPLAY®

Chi: Francesco Frangioja

Quando: 14:00

Dove: Educational – Sala 2

Durata: 2 ore

Questa lezione introdurrà LEGO® SERIOUSPLAY® (LSP), una metodologia di facilitazione, comunicazione e problem solving, che permette di analizzare e visualizzare i processi di interazione all’interno di un ambiente in continuo cambiamento.

LSP è un metodo pensato per agevolare processi aziendali, che utilizza i mattoncini Lego come strumento che permette alle persone di sviluppare una capacità di analisi e ideazione efficace.

La lezione sarà tenuta da Francesco Frangioja, Facilitatore Certificato nella Metodologia LEGO® SERIOUS PLAY® e si rivolgerà a manager d’azienda, preferibilmente Direzione o HR, imprenditori, team leader, marketing e società eventi aziendali.

Sabato 2 novembre

Fantascienza: in bilico tra plausibile e fantastico

Chi: James S.A. Corey

Quando: 11:30

Dove: Educational – Sala 3

Durata: 2 ore

In questa lezione James S.A. Corey, pseudonimo del duo di scrittori Daniel Abraham e Ty Franck (The Expanse), analizzerà come conciliare narrazione fantastica e verosimiglianza nella fantascienza, genere letterario caratterizzato da una diversità di stile e tematiche.

La lezione si svolgerà interamente in lingua inglese e senza l’utilizzo di un interprete, quindi sarà necessario avere una conoscenza della lingua adeguata.

La lezione si rivolgerà principalmente a scrittori (professionisti e dilettanti), insegnanti di materie letterarie e studiosi e appassionati di Fantascienza e letteratura fantastica in generale.

La nuova traduzione del Signore degli Anelli

Chi: Roberto Arduini, Giampaolo Canzonieri

Quando: 16:30

Dove: Educational – Sala 2

Durata: 2 ore

Roberto Arduini e Giampaolo Canzonieri, presidente e responsabile Associazione Italiana Studi Tolkeniani (AIST), discuteranno della nuova traduzione de Il Signore degli Anelli, ad opera di Ottavio Fatica.

La lezione si rivolgerà principalmente ad esperti e cultori delle opere tolkieniane.

Domenica 3 novembre

Bias e rappresentazione nel GdR occidentale

Chi: Marta Palvarini

Quando: 11:30

Dove: Educational – Sala 3

Durata: 2 ore

L’obiettivo di questa lezione sarà quello di evidenziare, attraverso una critica documentata nella storia della scena del gioco di ruolo, le discriminazioni operate dalla cultura dominante. Attraverso tale critica si cercherà di individuare e superare questi bias (genere, etnia, identità sessuale) attraverso l’azione creativa e collettiva all’interno delle forme di Game Design, professionale, amatoriale o indipendente.

La lezione sarà tenuta da Marta “Martu” Palvarini editor di Asterisco Edizioni, esperta di culture digitali e attivista LGBTQ+.

La lezione si rivolgerà principalmente a giocatori di ruolo, game designer di GdR (professionisti e dilettanti), ricercatori nel campo dei Game Studies e giornalisti ludici e videoludici.

Narrare il domani per mettere in guardia sui problemi dell’oggi

Chi: James S.A. Corey

Quando: 14:00

Dove: Educational – Sala 1

Durata: 2 ore

Analizzare i problemi della società contemporanea attraverso i messaggi sociali, le allegorie e le iperbole della fantascienza. La lezione porrà il focus sulla saga di The Expanse, dove gli autori della serie si confronteranno con i partecipanti del seminario.

La lezione si svolgerà interamente in lingua inglese e senza l’utilizzo di un interprete, quindi sarà necessario avere una conoscenza della lingua adeguata.

La lezione si rivolgerà principalmente a scrittori (professionisti e dilettanti), insegnanti di materie letterarie e studiosi e appassionati di Fantascienza e letteratura fantastica in generale.