Lucifer 5 – trailer e data di uscita

Netflix ha pubblicato un bollentissimo trailer con i momenti più sexy delle passate stagioni per annunciare l’arrivo di Lucifer 5 il prossimo 21 agosto sulla piattaforma streaming.

Eccovelo:

La star della serie Tom Ellis aveva già rivelato che Lucifer 5 sarebbe stata divisa in due parti mettendo a disposizione i primi otto episodi e poi dopo una piccola pausa i restanti otto episodi.

Pur essendo stata presentata ufficialmente come l’ultima stagione, Lucifer 5 potrebbe non esserlo. Netflix sarebbe in trattative con Warner Bros. Television e con lo stesso protagonista Tom Ellis per rinnovare la serie per almeno un’altra nuova stagione. Non vi sono però ancora dichiarazioni ufficiali in merito.

Lucifer 4 si era conclusa con il protagonista che aveva deciso di compiere il sacrificio supremo lasciando la Terra per tornare alla guida dell’Inferno, affinché i demoni non continuino ad essere irrequieti tentando la fuga per seminare caos e distruzione nel mondo dei vivi. Ovviamente, la sua difficile decisione arriva a passo con la rivelazione del suo “vero aspetto” a Chloe, che non solo l’ha accettata ma ha anche pronunciato “Ti amo” al signore degli Inferi per la prima volta. Lucifer a sua volta ha riconosciuto che la profezia era sbagliata in quanto il suo “primo amore” non è mai stato Eve, ma il detective.

Lucifer, tratta dell’omonimo fumetto Vertigo/DC Comics scritto da Mike Carey, è una serie televisiva americana di genere urban fantasy/poliziesco sviluppata da Tom Kapinos e trasmessa per la prima volta sul canale americano Fox dal 25 gennaio 2016.

La serie è prodotta da Jerry Bruckheimer, DC Comics e Warner Bros. Television. Il personaggio di Lucifer, come sappiamo, è stato anche comprimario nel fumetto The Sandman di Neil Gaiman ed è anche recentemente apparso con un cammeo nel crossover dell’Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite.

Tutte le stagioni della serie sono ovviamente disponibili su Netflix.