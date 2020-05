Lucifer e House of Whispers chiudono anticipatamente

È stato un venerdì sera movimentato in casa DC che, pur avendo affrontato in maniera decisamente proattiva gli sconvolgimenti organizzativi ed economici dettati dall’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, continua a rivedere la propria politica editoriale effettuando tagli e spostamenti nelle sue uscite.

Sicuramente la notizia più clamorosa riguarda il Sandman Universe, l’imprinting curato da Neil Gaiman ed ispirato al capolavoro The Sandman e alle sue serie spin-off originali, che subisce un nuovo rimpicciolimento della sua proposta.

Lucifer di Dan Watters e Sebastian Fiumara chiuderà la sua corsa direttamente con un ultimo volume che raccoglierà i numeri dal #19 al #24 di cui però non è stata fornita una data di uscita. L’ultimo numero stampato quindi sarà il #18 uscito prima del lockdown.

House of Whispers di Nalo Hopkinson e Dominike “Domo” Stanton si chiuderà con i numeri #21 e #22 previsti rispettivamente il 2 giugno e il 7 luglio negli USA usciranno direttamente in digitale. L’ultimo numero cartaceo è stato quindi il #20 pubblicato lo scorso 27 maggio.

Subiscono un netto taglio anche alcuni programmi ristampe economiche ovvero le Dollar Comics e Facsimile Edition di cui non vedranno la luce i seguenti titoli:

Green Lantern #76 Facsimile Edition

Man-Bat #1 Facsimile Edition

Batman #321 Facsimile Edition

Flash #135 Facsimile Edition

Dollar Comics: Batman #13 (2013)

Dollar Comics: Batman #450

Dollar Comics: Batman #663

Dollar Comics: Catwoman #1 (2002)

Dollar Comics: Catwoman #1 (2011)

Dollar Comics: Checkmate #1 (2006)

Dollar Comics: Detective Comics #826

Dollar Comics: Green Lantern #1 (2011)

Dollar Comics: Dark Nights: Metal #1

Dollar Comics: Green Lantern #29 (2008)

Dollar Comics: Manhunter #1 (2004)

Dollar Comics: Stars and S.T.R.I.P.E. #1

Dollar Comics: Wonder Woman #212

Dollar Comics: Wonder Woman #14 (2005)

Dollar Comics: Wonder Woman #206 (1987)

DC Classics: Justice League #50

Dollar Comics: Saga of the Swamp Thing #21

Dollar Comics: Legion of Super-Heroes #1 (1989)

Cancellati anche i seguenti Walmart Giant, pubblicazioni antologiche destinate al mercato della popolare catena di grandi magazzini:

Titans Giant #2

Flash Giant #5

Swamp Thing Giant #5

Teen Titans Go!/DC Super Hero Girls Giant #1

Wonder Woman 84 Giant #1

Infine da segnalare la cancellazione totale della miniserie Manhunters: The Lost History di Marc Andreyko e Renato Guedes. La miniserie di 5 numeri era stata annunciata successivamente all’evento Event Leviathan che aveva coinvolto le testate Superman e Action Comics gestite da Brian M. Bendis. Al momento non sembrerebbero esserci canali alternativi di pubblicazione per questa miniserie.

Panini DC Italia pubblicherà a partire da giugno tutte le serie del Sandman Universe comprese Lucifer e House of Whispers in volumi monografici.