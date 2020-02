Lucifer: la quinta stagione potrebbe non essere l’ultima

Secondo quanto riportato da TVLine, Netflix potrebbe andare oltre la quinta stagione di Lucifer e sarebbe in trattative con Warner Bros. Television per rinnovare lo show per almeno un’altra nuova stagione. Non vi sono dichiarazioni ufficiali da parte degli addetti ai lavori, ma TVLine sembra abbastanza certa delle sue dichiarazioni e dà quasi per certe le trattative tra i due colossi per rinnovare la serie oltre la quinta stagione.

Precedentemente, infatti, proprio la quinta stagione era stata indicata e presentata come l’ultima della serie, ma se tutto dovesse essere confermato, si tratterebbe della seconda ripresa in corsa per la serie che vede come protagonista Tom Ellis. Infatti, dopo le prime tre stagioni, proprio Netflix aiutò la Fox e Ellis a salvare la serie dalla cancellazione. Visto, poi, il successo della quarta stagione, Netflix decise di rinnovare Lucifer per una quinta e ultima stagione, ma dai feedback altamente positivi ricevuti dai fan potrebbe essere realizzata un’ulteriore stagione.

La quinta stagione, comunque, avrà ben 16 episodi che saranno distribuiti su Netflix in due parti separate da otto episodi ciascuna. Ancora manca, però, la data ufficiale del debutto dello show. In vista, comunque, della nuova stagione ricordiamo che nella quarta stagione avevamo lasciato il diavolo titolare intento a scontrarsi con un fastidioso prete e con il ritorno della sua primissima fidanzata, Eve.