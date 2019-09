Ludus Magnus Studio in arrivo la localizzazione con Pendragon Game Studio

Pendragon Game Studio ha stretto un accordo con Ludus Magnus Studio per la distribuzione e localizzazione dei loro giochi sul territorio italiano.

Pendragon Game Studio ha stretto un accordo con Ludus Magnus Studio, l’editore si impegna così a supportare il lavoro dello studio romano attraverso la sua rete di distribuzione sul territorio italiano.

Ludus Magnus Studio infatti è un team guidato da Luca Bernardini e Andrea Colletti, che ha saputo ritagliarsi uno spazio nel panorama internazionale grazie al successo di diverse campagna di crowdfunding su Kickstarter (Nova Aetas, Sine Tempore, Black Rose Wars e Dungeonology).

Il primo gioco che beneficerà di questa collaborazione sarà Sine Tempore, un dungeoncrawler collaborativo ad ambientazione fantascientifica, che farà il suo ingresso ufficiale nel catalogo Pendragon Game Studio entro la fine del 2019.

Nei primi mesi del 2020 invece sarà il turno di Dungeonology, un gioco in scatola in cui un gruppo di studenti universitari sarà impegnato a scrivere la migliore tesi sui mostri e sul loro ambiente naturale.

La collaborazione tra Pendragon Game Studio e Ludus Magnus Studio però non si esaurirà alla ristampa a distribuzione di titoli già pubblicati dallo studio romano, ma anche il supporto di D.E.I. – Divide Et Impera, il prossimo progetto Ludus Magnus Studio, che verrà lanciato sulla piattaforma Kickstarter il prossimo 5 novembre.

D.E.I. – Divide Et Impera sarà un gioco da tavolo ad ambientazione post apocalittica, dove gruppi di sopravvissuti si daranno battaglia sullo sfondo di una Londra consumata da una glaciazione. I giocatori prenderanno il comando di una delle quattro fazioni del gioco. Ognuna di queste sarà impegnata nell’esplorazione della città, necessaria a recuperare beni e risorse da scambiare con la Casta dei Puri, la fazione che domina Londra.

Il gioco sarà caratterizzato da una mappa tridimensionale completamente modulare in cui lo scontro tra bande sarà l’aspetto centrale del gioco. Oltre alla componente pvp, D.E.I. – Divide Et Impera, prevederà anche delle missioni che serviranno ad accumulare punti vittoria, che serviranno per stabilire il vincitore.

Per tutti coloro che volessero conoscere più da vicino Ludus Magnus Studio e i loro giochi sarà possibile incontrarli presso lo stand Pendragon durante la prossima Lucca Comics & Games, dove sarà possibile partecipare a delle sessioni demo di Sine Tempore e D.E.I – Divide Et Impera.