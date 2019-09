Luke Skywalker in veste di pilota X-Wing prodotto da Kotobukiya

Luke Skywalker nelle sue vesti da pilota X-Wing è la nuovissima ARTFX+ in scala 1:10 dell’azienda Kotobukiya

Luke Skywalker è un personaggio immaginario dell’universo fantascientifico di Guerre stellari e protagonista della trilogia originale. È interpretato da Mark Hamill nella trilogia originale, ne Il risveglio della Forza, ne Gli ultimi Jedi e ne L’ascesa di Skywalker. Nella serie Luke è il figlio di Anakin Skywalker e di Padmé Amidala, e fratello gemello di Leila Organa. In Una nuova speranza si sottopone all’allenamento di Ben Kenobi per diventare un Cavaliere Jedi; prende quindi parte alla Guerra civile galattica combattendo con l’Alleanza Ribelle contro l’Impero, riuscendo a distruggere la Morte Nera, con l’aiuto di Ian Solo. Ne Il ritorno dello Jedi affronta infine suo padre Dart Fener, portandolo a pentirsi, a ribellarsi e a uccidere l’Imperatore, causando così la caduta definitiva dell’Impero Galattico.

La figure proposta da Kotobukiya è una statica di 17 cm che rappresenta un buon compromesso tra dettagli e prezzo. Possiamo infatti ammirare ogni dettaglio perfettamente ricreato dagli abili scultori di Kotobukiya, dalle pieghe della tuta da pilota arancione al volto con le sembianze del giovane Mark Hamill. Il casco da pilota – fedele in ogni suo particolare – potrà essere indossato dal personaggio o tenuto semplicemente in mano grazie alla presenza di alcune parti intercambiabili. Sfortunatamente questo prodotto sembra essere sprovvisto di basetta quindi se vorrete esporlo in tutta sicurezza vi consigliamo di procurarvene una.

L’uscita della figure di Luke Skywalker è fissata per il mese di Giugno 2020 ad un costo di 130 Dollari e se siete interessati al momento è in preordine su Sideshow.com dove potrete trovare anche altre statuette – sempre dedicate alla saga di Star Wars- con un ottimo rapporto qualità-prezzo.