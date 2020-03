L’ultima casa a sinistra e Climax presto in arrivo in versione DVD e Blu-Ray

Marzo è ormai giunto quasi alla sua metà ed è arrivato il momento per Midnight Classics e Midnight Factory, le due etichette di Koch Media Italia che accolgono il meglio della produzione mondiale del genere horror e cult movies, di annunciare le due novità in arrivo in DVD e Blu-Ray il prossimo 19 marzo: L’ultima casa a sinistra e Climax.

L’ultima casa a sinistra

L’ultima casa a sinistra è l’esordio cinematografico del maestro dell’horror Wes Craven in collaborazione con Sean S. Cunningham, il regista di Venerdì 13. La pellicola è anche tra le più controverse dell’intera carriera di Craven, tanto da aver ricevuto decine di censure in tutto il mondo a causa di scene esplicite di sadismo e violenza. La pellicola sarà proposta in una limited edition da collezione targata Midnight Classics che conterrà due versioni del film (Uncut e Krug & Company), un booklet da collezione da 24 pagine e una cartolina con l’artwork originale del film.

L’opera cinematografica racconta la storia di due ragazze, Mari e Phyllis, che si recano in città per assistere a un concerto. Qui incontrano uno spacciatore che le rapisce assieme a dei complici, uno dei quali fresco di evasione. Dopo violenze e sevizie le due vengono uccise. Di nuovo in fuga, gli assassini chiedono ospitalità, senza saperlo, nella casa dei genitori di una delle giovani vittime. Questi si dimostreranno capaci della stessa crudeltà.

All’interno dei due dischi DVD e Blu-Ray della Collector’s Edition saranno presenti numerosi contenuti extra tra cui:

DISCO 1: UNCUT version

Introduzione con Wes Craven

Scena eliminata , La morte di Mari al lago

Galleria del materiale grafico

Galleria fotografica

Sangue e budella: quattro chiacchiere con Anne Paul

La storia di Junior: Intervista a Marc Sheffler

Ancora in piedi: L’eredità di “L’ultima casa a sinistra” – Intervista a Wes Craven

Q&A con Marc Sheffler

Trailer 1

Trailer 2

Tv spot

Radio spot

DISCO 2: KRUG & COMPANY version

Making of

Dietro le quinte

Filmati proibiti

Il tocco di Craven

Climax

Il secondo appuntamento di questo mese prevede un altro debutto, questa volta del regista Gaspar Noé divenuto celebre per il suo stile pervaso di disperazione sociale, nichilismo e profonda sessualità. Noé debutta all’interno della collana Midnight Factory con Climax, il lungometraggio accolto da critiche molto positive al Festival di Cannes 2018. Il film contiene un tanto incredibile quanto apprezzato unico piano sequenza di ben 42 minuti nella sua seconda metà ed è diventato celebre per avere una sceneggiatura di sole cinque pagine, tanto da essere quasi del tutto improvvisato da un cast composto principalmente da ballerini professionisti.

Climax, infatti, racconta la storia di un gruppo di ballerini che sceglie un remoto edificio scolastico nel cuore di una foresta per provare durante una notte invernale. Qui organizzano una festa a base di sangria destinata a trasformarsi in un incubo allucinatorio. L’edizione Midnight Factory include negli extra delle edizioni DVD e Blu-Ray:

Trailer

Il Cast di Climax

Un antidoto al vuoto: intervista al regista Gaspar Noé

Ricordiamo che l’ultima casa a sinistra e Climax saranno disponibili dal 19 marzo 2020 in DVD e Blu-Ray.