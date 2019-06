Luma Games sarà il nuovo distributore di Horrible Games in Nord America

Horrible Games ha stretto un accordo di distribuzione per il mercato nord americano con Luma Games.

Luma Games ha raggiunto un accordo di distribuzione esclusiva con l’editore italiano Horrible Games per il mercato nord americano (Canada e Stati Uniti) dei giochi pubblicati da Horrible Game.

Luma Games sta rapidamente espandendo il proprio catalogo, stringendo accordi con diverse realtà editoriali estere, infatti ad aprile di quest’anno un accordo di distribuzione era stato stipulato con Ankama Studios.

Questo nuovo accordo prevede che Luma Games distribuirà tutti i giochi di prossima uscita di Horrible Game a partire dall’ultimo trimestre 2019. Tra i giochi che beneficeranno di questo accordo ci saranno nuovi titoli come Similo, The King’s Dilemma e titoli classici come Pozioni esplosive, Dragon Castle e Le Strade d’Inchiostro: Blu Profondo.

Oltre alla distribuzione l’accordo prevederà anche l’organizzazione di eventi speciali a supporto dei nuovi titoli di importazione presenti in catalogo.

L’accordo tra le due aziende è stato sottoscritto dopo diverse trattative. Jules Vautour, CEO di Luma Games si è detto onorato della fiducia accordatagli ed ha elogiato la della qualità dei giochi pubblicati da Horrible Games.