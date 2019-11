Luna Farm a Bologna aprirà il prossimo 7 Dicembre

Un paio di mesi fa avevamo parlato di Luna Farm, il nuovo parco divertimenti per bambini, interamente al coperto, che sorgerà nell’area di FICO Eataly World a Bologna. Come anticipato, i tempi preannunciati sono stati rispettati. L’apertura appena annunciata è ormai imminente: 7 Dicembre 2019.

6500 mq indoor per il divertimento dei bambini e delle loro famiglie rappresenta una sfida importante, nonché unica nel panorama italiano. La tendenza è sempre quella di costruire all’aperto, per ovvi motivi di risparmio economico, tuttavia il meteo avverso limita pesantemente l’operatività di queste strutture. Avere un punto di riferimento al coperto si rivelerà una scelta vincente.

I biglietti non sono ancora disponibili. Il sito di Luna Farm è comunque già online. È possibile registrarsi per restare aggiornati su quando inizierà la vendita. L’investimento per questo progetto è stato di 11 milioni di euro, interamente privato, ad opera della società Zamperla, leader italiano nella costruzione di attrazioni, in particolare flat ride. Il gruppo gestisce già due strutture a New York, il luna park Coney Island e Victorian Gardens.

Tra scenografie curate nei minimi dettagli si potranno provare 15 giostre a tema pensate per i bambini, tra le quali Toroscontro con proiezioni interattive in pista, Cocò Dance, una monorotaia sospesa da percorrere a bordo di una gallina, o Giramisù, ruota del mulino panoramica. Va precisato che il progetto tiene perfettamente conto dei bambini con particolari esigenze di accessibilità.

All’interno di Luna Farm, progettato dalla compagnia Team Park Project, si potranno anche sperimentare in anteprima esperienze in realtà aumentata sviluppate dalla Z+ (Zamperla Plus).

Luna Farm è un parco a tema contadino. Solitamente le strutture che si concentrano sul target più giovane di pubblico tendono ad essere prettamente meccaniche, poco caratterizzate ed in generale per nulla tematizzate, tranne rare eccezioni nei migliori parchi divertimento per bambini. Da questo punto di vista la strada intrapresa è ancor più degna di nota e potenziale motivo di successo. L’idea del tema contadino è abbastanza presente in Germania, in particolare grazie ai parchi/fattoria Karls Erlebnis-Dorf, la naturale evoluzione del concetto alla base di Luna Farm.