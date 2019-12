Luna Nera: Netflix svela il trailer della nuova serie TV italiana

La piattaforma streaming Netflix nelle ore scorse ha svelato il primo trailer – che troverete di seguito – della nuova serie televisiva italiana Luna Nera, che andrà in onda dalla fine del mese di gennaio, esattamente il 31. Dunque, il nuovo show sarà incentrato sulle vicende che riguardano le streghe e la stregoneria. Infatti, Luna Nera è una serie che si ispira a “Le città Perdute. Luna Nera”, un romanzo scritto da Tiziana Triana.

A quanto pare, tutto avrà inizio quando una giovane levatrice, di soli 16 anni, verrà accusata di stregoneria a seguito della morte di un neonato. Da quel momento in poi Ade – questo il nome della giovane – dovrà trovare rifugio arrivando in una comunità alquanto misteriosa e affrontare scelte difficili.

“Italia, XVII secolo.

In seguito alla morte di un neonato, Ade, una levatrice di 16 anni, viene accusata di stregoneria. Trovato rifugio in una misteriosa comunità di donne al limitare del bosco, la ragazza è costretta a fare una scelta: l’amore impossibile per Pietro – figlio del capo dei Benandanti, i cacciatori di streghe – o l’adempimento del suo vero destino, una minaccia per il mondo in cui vive, diviso tra ragione e misticismo.”