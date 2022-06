Sembrano non esserci freni per il mitico franchise degli anni ’80. In occasione del Ghostbusters Day Sony ha ufficialmente annunciato un nuovo film animato che sarà composto da personaggi nuovi di zecca e racconterà una storia inedita.

Annunciato un film animato di Ghostbusters

Al momento non si conoscono ancora dettagli in merito al progetto, ma Jason Reitman, figlio del compianto Ivan, ha spiegato che si trattava di un’idea del padre e che l’universo da lui creato poteva essere esplorato al meglio soltanto grazie alle infinite potenzialità dell’animazione.

Il film sarà diretto da Chris Prynoski e Jennifer Kluska, mentre la sceneggiatura sarà scritta da Brenda Hsueh. Jason Reitman fungerà da produttore e supervisore. Non si tratterà dell’unico progetto animato in arrivo: Netflix e Sony lavoreranno assieme per realizzare una serie animata, la terza in assoluto dopo The Real Ghostbusters, andato in onda dal 1986 al 1991 con ben 140 episodi, ed Extreme Ghostbusters, andato in onda nel 1997 con 40 puntate.

“This was a passion project of my father’s and it’s easy to understand why. The world of the unknown can only be properly explored through the limitless reach of animation.” – @JasonReitman #GhostbustersDay @sonyanimation — Ghostbusters (@Ghostbusters) June 9, 2022

Sempre durante il Ghostbusters Day è stato svelato il titolo provvisorio del sequel di Ghostbusters: Legacy, film del 2021 che ha riportato in auge i fasti di un tempo con i mitici protagonisti dei primi due film e un commovente tributo al Harold Ramis, interprete del mitico Egon Spengler.

Il primo Ghostbusters, uscito nelle sale nel 1984, incassò quasi 300 milioni di dollari al box-office, rivelandosi una grande hit anche grazie alle interpretazioni di Dan Aykroyd, Harold Ramis, Bill Murray, Ernie Hudson e Sigourney Weaver.

Sono poi arrivati un sequel e un reboot al femminile nel 2016, diretto da Paul Feig, che ha diviso i fan della saga. L’impatto culturale di Ghostbusters è ancora oggi una delle punte di diamante della pop culture, tanto da essere inserito all’interno della National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti nel 2015.