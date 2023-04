Dopo il grande successo ottenuto dai quattro capitoli della saga Lionsgate ha deciso di espandere l’universo di John Wick anche sul piccolo schermo con The Continental, serie TV in tre parti che esplorerà le origini dell’iconico hotel visto al cinema. Come si evince dal trailer diffuso in rete lo show sarà incentrato su un giovane Winston Scott, personaggio interpretato sul grande schermo da Ian McShane. A vestirne i panni nella serie sarà invece Colin Woodell.

Il trailer di The Continental, serie spinoff di John Wick

Spazio anche a un giovane Charon (Ayomide Adegun), interpretato nei 4 capitoli di John Wick dal compianto Lance Reddick. La serie promette lo stesso mix di adrenalina, sparatorie e azione visto sul grande schermo, svelando anche diversi misteri. Arriverà su Peacock a settembre e su Prime Video fuori dagli Stati Uniti, del Medio Oriente e di Israele. Nel cast troviamo anche Mel Gibson nel ruolo di Cormac, Ben Robson nel ruolo di Frankie, Hubert Point-Du Jour in quello di Miles, Jessica Allain come Lou, Mishel Prada nei panni di KD, Nhung Kate in quelli di Yen e Peter Greene che interpreterà lo zio Charlie. Questa la sinossi ufficiale:

Durante la serie, gli spettatori seguiranno Winston attraverso la sua ascesa nella malavita della New York degli anni ’70, dove combatterà i demoni del suo passato mentre tenta di prendere il controllo dell’iconico hotel, il Continental appunto, che funge da punto di incontro per i criminali più pericolosi del mondo.

Derek Kolstad, creatore del franchise, e i co-registi Chad Stahelski e David Leitch saranno a bordo del progetto nelle vesti di produttori esecutivi. Ma The Continental non rappresenterà l’unica espansione del franchise: arriverà infatti al cinema nel 2024 Ballerina, spinoff di John Wick con protagonista Ana de Armas. Il film sarà diretto da Len Wiseman e avrà luogo tra gli eventi di John Wick: Chapter 3 e il quarto capitolo.