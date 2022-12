Manca ormai pochissimo all’arrivo nelle sale di Avatar: La Via dell’Acqua, sequel del film di James Cameron uscito nel 2009. Per ingannare l’attesa è stata pubblicata su Twitter una nuova featurette che pone l’attenzione su paesaggi mozzafiato, visuali da urlo e scene subacquee. A quanto pare il regista premio Oscar si è voluto superare, rendendo l’universo di Pandora più vivo che mai.

Paesaggi mozzafiato e visuali da urlo nella nuova featurette di Avatar 2

Nella featurette sono contenute anche delle brevi interviste al cast, tra cui Sigourney Weaver e Kate Winslet che definiscono il film come Avatar all’ennesima potenza e un qualcosa di mai visto prima. E le prime reazioni emerse in rete sembrano concordare all’unisono. Chi ha potuto vedere Avatar 2 in anteprima mondiale a Londra nei giorni scorsi, infatti, lo ha definito un capitolo rivoluzionario e migliore del primo. I punti di forza elencati? Le visuali, la storia più complessa e la costruzione del mondo etereo.

Questa la sinossi del film: Ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), i guai che li seguono, le lunghe distanze percorse per tenersi al sicuro, le battaglie che combattono per rimanere in vita e le tragedie che subiscono. L’uscita nelle sale americane è fissata al 16 dicembre (in Italia arriverà il 14).

Experience the magic of Pandora. Check out this brand-new featurette and in 10 days, experience #AvatarTheWayOfWater in 3D only in theaters December 16. Get tickets now: https://t.co/ILR3jmx72s pic.twitter.com/X55ATGqEmX — 20th Century Studios (@20thcentury) December 6, 2022

Nel cast di Avatar: La Via dell’Acqua ritroviamo Sam Worthington come Jake Sully, Zoe Saldana come Neytiri, Stephen Lang come Miles Quaritch, Giovanni Ribisi come Parker Selfridge, CCH Pounder come Mo’at e Sigourney Weaver come Dr. Grace Augustine, con l’aggiunta di Michelle Yeoh come Dr. Karina Mogue, Kate Winslet come Ronal, Oona Chaplin come Varang e Jemaine Clement come Dr. Ian Garvin. La Via dell’Acqua è soltanto il primo dei quattro seguiti già pianificati da Cameron. Annunciato nel 2010, il nuovo film sarebbe dovuto essere pronto per il 2014, ma il regista si è preso i suoi tempi per sviluppare al meglio una nuova tecnologia.