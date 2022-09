Mentre veniamo catapultati nuovamente a Westeros, seguendo le vicende di House of the Dragon, sorge spontaneo chiedersi se gli splendidi luoghi di questa serie siano stati interamente ricostruiti oppure sono reali. Anche per questo motivo abbiamo deciso di stilare una lista dei luoghi in cui la serie è stata girata e reinterpretati all’interno della serie, così da farci un’idea, anche minima, dell’impegno alla base delle riprese. Pur se ambientata moltissimi anni prima di Il Trono di Spade, molte delle scenografie in cui vediamo muoversi i vari personaggi non possono che risultare familiari nell’immediato, ricordando quello che abbiamo visto in precedenza, seppur in maniera differente, dato il momento storico in cui tutto si sta muovendo. Approdo del Re, Vecchia Città, la Fortezza Rossa… sono soltanto alcuni esempi di come questa nuova serie stia rielaborando un materiale che tutti conosciamo non soltanto a livello di scrittura ma anche di scenografie ed estetica.

I veri luoghi dove è stato girato House of the Dragon

Tornei e scene nel Surrey e nell’Hampshire inglesi per House of the Dragon

In base ad alcune segnalazioni parrebbe che nel Surrey e nell’Hampshire inglesi, precisamente parlando nel Cesar’s Camp come location, siano state girate alcune scene della prima stagione di House of the Dragon. Queste risalirebbero al settembre del 2021 circa, anche se non ci sono troppi dettagli in merito al girato specifico, pur ricollegando il tutto ad alcuni tornei cavallereschi (chi ha visto i primi episodi ne sa qualcosa), e ad altri momenti al cui centro troviamo varie giostre, che nella serie stessa assumono un valore non soltanto culturale ma estremamente umano, specialmente nelle modalità di realizzazione e di sviluppo, in relazione ai singoli personaggi partecipanti.

House of the Dragon location

Non avendo nessun dettaglio specifico resta un luogo comunque facilmente ricollegabile a quanto visto fino ad ora, pur nella fumosità generale delle informazioni.

Giochi di potere e tradimenti nei Leavesden Studios della Warner Bros a Watford, in Inghilterra

Chiunque abbia visto almeno un episodio de Il Trono di Spade sa perfettamente che non tutte le battaglie centrali avvengono su di un campo di battaglia. House of the Dragon non è da meno, costruendo la maggior parte delle sue scene ambientate in location interne, nei Leavesden Studios della Warner Bros a Watford. Non soltanto la spada, il coraggio, la guerra, le battaglie il valore, ma soprattutto gli intrighi di corte, i tradimenti, lo spionaggio e le malelingue, a delineare il percorso più oscuro di una serie che fa della politica un’arma anche più letale che mai. All’interno dei suddetti studi, quindi, oltre alle location abbiamo anche un’area dedicata agli sfondi da aggiungere in tempo reale, probabilmente per le scene più incredibili e complesse da ricostruire a mano. Tutto ciò a confermare un marchio di fabbrica narrativo ed artistico che con questa serie ritorna più presente che mai.

Lo studio di ogni location al chiuso resta uno dei fiori all’occhiello di una storia che lavora moltissimo con “le parole” dei propri personaggi. La scelta dei teatri al chiuso quindi non colpisce granché, mantenendo anche una certa coerenza con il passato.

Matt Smith in giro per il Derbyshire inglese

Altre informazioni legate a una location di House of the Dragon vedrebbero alcune scene della serie girate nel Peak District del Derbyshire inglese. A riprova di ciò, oltre all’estetica generale del posto perfettamente coerente con quella di Westeros, è stato avvistato Matt Smith, nei panni del suo personaggio Daemon Targaryen, aggirarsi in quella zona. Inoltre sono stati identificati alcuni set per le riprese anche nelle zone di Cave Dale, Eldon Hill Quarry e Castleton’s Market Place.

La storia del Peak District, un piccolo villaggio sorto in seguito alla costruzione del castello di Peveril, risale al 1086 d.C. e si presenta come un’area attualmente protetta ma comunque perfetta per lo stile della serie TV. Cave Dale, invece, non è altro che una zona calcarea non troppo distante dal suddetto castello, mentre le Eldon Hill sono a circa cinque chilometri da Castelton, riconfermando la preminenza calcarea in tutta la zona.

House of the Dragon location

Sole e mare nella zona della Cornovaglia

Fin dalle primissime immagini trapelate della serie TV, la zona della Cornovaglia è apparsa riconoscibile agli occhi dei più attenti. Anche nel trailer promozionale è facile scorgere, nella location suddetta, i protagonisti di House of the Dragon. L’insieme di elementi marini, con le spiagge e le dune di sabbia (della baia di Holywell Bay) hanno sicuramente ispirato gli autori della serie, spingendoli a scrivere ed ambientare alcune scene proprio in quei luoghi, ricordando che la conformazione di queste spiagge è unica nel suo genere, con archi di rocce e sabbia dorata.

House of the Dragon location

Hanno giocato un ruolo centrale, nell’estetica attuale della serie, anche la zona del Kynance Cove sulla penisola di Lizard, e l’isola di St. Michael’s Mount. Speculando proprio su queste ultime due, si suppone che siano legate al potere della famiglia della casa Valaryon.

Un villaggio medioevale, per House of the Dragon, dalle fattezze familiari, Monsanto in Portogallo

Un’altra location utilizzata in via ufficiosa per le riprese di House of the Dragon si trova nella zona di Monsanto, in Portogallo. Si tratta di un villaggio dai lineamenti medioevali, in cui si suppone abbiano girato alcune scene all’aperto anche fuori dal castello di Penha Garcia. Il panorama mozzafiato offerto dalle colline su cui poggiano queste location avrà sicuramente fornito alla serie tv inquadrature memorabili ed ampie, connesse quindi alla conformazione geografica della stessa Westeros.

Il villaggio di Monsanto si compone principalmente di piccole costruzioni modellate nel granito, e ha ottenuto nel 1938 il riconoscimento di “villaggio più portoghese del Portogallo”. Parlando invece del castello di Penha Garcia e le abitazioni con lui, non c’è molto da dire. I rimasugli della grandezza architettonica di un tempo vengono ancora trattenuti fra le braccia di alcune rovine alquanto suggestive.

House of the Dragon location

Approdo del Re ma in Spagna, Cáceres e Trujillo

Uno dei luoghi più suggestivi del Trono di Spade fu senza dubbio Approdo del Re, visto come punto di arrivo comune per tantissimi dei viaggi narrativi all’interno della storia. Qui hanno vissuto e guidato il popolo alcuni dei regnanti più potenti e temuti di sempre, delineando un campo di battaglia in cui le parole, le azioni e le conseguenze, vengono mescolate di giorno in giorno. Alcuni fra i personaggi più importanti della storia hanno perso la vita nelle vie della cittadina sottostante o fra le mura della Fortezza Rossa, ricordando agli spettatori/lettori, di volta in volta, quanto fragile e complesso sia il cosiddetto “Gioco del Trono”.

Questa location fondamentale ritorna anche in House of the Dragon, trovando nuova linfa vitale negli scontri storici precedenti a quelli cui abbiamo assistito. Le riprese sono state fatte in Spagna, precisamente delle zone di Cáceres e Trujillo (si parla prevalentemente di scene girate in esterni). In base a quello che sappiamo queste due location vennero utilizzate anche per costruire l’estetica di Game of Thrones, fondendo elementi provenienti da Malta e dalla Croazia.

House of the Dragon location

L’importanza di Cáceres, come città, è da ricollegarsi alla sua stessa storia, manifesta nello stile generale a dipingerne le architetture. La mistura fra gli stili romani, rinascimentali italiani, islamici e gotici del nord parla chiaro, alla luce di un’identità attualmente custodita come patrimonio mondiale dell’UNESCO. Questa commistione particolare si sposa alla perfezione con lo stile labirintico e fumoso della cittadina ai bordi della Fortezza Rossa, fatta di odori, colori, persone e piccole botteghe che respirano le conseguenze di coloro che regnano dall’alto.

Parlando, invece, di Trujillo, anche qui ci troviamo davanti una location per House of the Dragon utilizzata anche precedentemente nella settima stagione de Il Trono di Spade. A livello storico quest’area ha vissuto alcuni importanti insediamenti, tra cui si ricorda quello delle tribù germaniche orientali e dei romani, seguita dalla conquista islamica.

House of the Dragon è tratta dal libro Fire and Blood (acquistatelo su Amazon)di George R.R. Martin, raccontando quella che è stata la storia dei Targaryen, moltissimo tempo prima i fatti di Daenerys. Il salto temporale, quindi, offre uno scorcio storico interessante non soltanto su quelle che furono le potenti famiglie del passato, ma anche su quelle del futuro, e sul modo in cui Westeros stessa si è trasformata di era in era. La grande potenza dei Targaryen, il loro ruolo all’interno del potere e della nascita del Trono di Spade, il loro apporto al mondo, i problemi del guidare un regno che ricorda tantissimo quello della serie precedente, l’avidità degli amici e consiglieri, il potere, l’umanità, tutto traslato dalle storie del passato e trasformato nella nuova narrazione in gioco.

