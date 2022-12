Stando alle fonti, esisterebbe un copione di Steven S. Knight per L’Uomo d’Acciaio 2, anche se il progetto in sé, al momento, è ora in dubbio. Tuttavia, sembrerebbe che i recenti cambiamenti ai vertici DC possano aver costituito un ostacolo all’approvazione di questo copione su Superman…

Il copione di Steven S. Knight per L’Uomo d’Acciaio 2

Il creatore di Peaky Blinders Steven S. Knight avrebbe scritto una sceneggiatura per il film lo scorso autunno. Tuttavia, sembrerebbe che la sua proposta non abbia entusiasmato i dirigenti della Warner.

Sembrerebbe, infatti, che Warner Bros. stesse effettivamente sviluppando un sequel per Man of Steel, incontrando a tal fine diversi sceneggiatori. Infatti, anche il regista di Flash Andy Muschietti ha espresso interesse nel dirigere il progetto, sperando di rievocare il tono del film di Superman del 1978 di Richard Donner con Christopher Reeve.

Tutto questo, però, avveniva prima che James Gunn e Peter Safran fossero assunti per guidare i DC Studios e, quindi, prima che i due nuovi dirigenti iniziassero a tracciare una nuova strada per l’universo cinematografico DC. Naturalmente, trattandosi di un cambiamento molto recente, i loro piani sono ancora in evoluzione.

Una volta cambiati i dirigenti dei DC Studios, quindi, il progetto sarebbe stato sospeso, per cui non è chiaro se Knight sarebbe rimasto coinvolto nella realizzazione dell’Uomo D’Acciaio 2, se fosse andato avanti, considerando i suoi molteplici impegni lavorativi.

Parlando di The Flash, secondo quanto riferito Hanry Cavill, l’interprete di Superman nei film di Zack Snyder, avrebbe filmato un cameo per il film in uscita, ma le fonti sostengono anche che, sotto Gunn e Safran, i DC Studios stanno discutendo se includerlo o meno nel montaggio finale.