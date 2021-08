L’Uomo dei Sogni: in arrivo la serie dal creatore di The Good Place

Il produttore esecutivo Mike Schur adatterà il film sul baseball del 1989 L’Uomo dei Sogni in una serie che verrà trasmessa in streaming su Peacock.

La serie L’Uomo dei Sogni sarà una rivisitazione dell’amato lungometraggio (acquistate la vostra copia in DVD del film originale con Kevin Costner e Ray Liotta L’Uomo dei Sogni su Amazon) basato su un romanzo sul giocatore di baseball Shoeless Joe Jackson, un membro della cosiddetta squadra dei “Black Sox” del 1919, un gruppo di giocatori dei White Sox che organizzavano le World Series per ottenere ricompense in denaro dai giocatori d’azzardo. La miscela di baseball, drammi familiari, Midwest e un pizzico di magia del film giocheranno un ruolo importante anche nella serie di Schur, il suo primo lavoro dalla conclusione di The Good Place.

L’Uomo dei Sogni: tutto ciò che sappiamo sulla serie in lavorazione per Peacock

Questo annuncio è arrivato solo una settimana dopo che la Major League Baseball ha organizzato una partita speciale in un campo costruito su misura a un quarto di miglio di distanza dal diamante del film ambientato in un campo di grano dell’Iowa. I New York Yankees hanno affrontato i Chicago White Sox, indossando uniformi del passato in una partita vinta dallo stesso Tim Anderson dei Sox con un bellissimo fuoricampo. Kevin Costner, star del film originale, ha presentato l’evento, prima del lancio che ha dato il via alla partita. L’evento ha avuto grande successo e sarà ripetuto la prossima stagione.

Ecco cosa ha dichiarato la presidentessa della Universal TV Erin Underhill:

L’Uomo dei Sogni è un iconico titolo cinematografico della Universal dei produttori Lawrence e Charles Gordon che avremmo potuto affidare solo a Mike Schur. Il suo talento, il suo amore per il baseball e la sua riverenza per i suoi temi lo rendono la scelta perfetta per rivisitare questo amato film che evoca nostalgia ed emozione viscerale in tanti dei suoi fan.

Al momento, non sappiamo ancora la data di uscita in streaming della nuova serie basata sul film classico L’Uomo dei Sogni.