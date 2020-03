L’uomo invisibile: i dettagli svelati dal regista

È tra gli horror più attesi di questo 2020, L’uomo invisibile diretto da Leigh Whannell non si accontenta di sbancare al box office USA (ne abbiamo parlato qui: L’uomo invisibile primato al box office) ma alimenta il nostro immaginario svelandoci il mondo dietro al film.

Quando, nel 2018, il presidente della Universal Pictures Peter Cramer chiese al co-creatore di Saw and Insidious: “Cosa ne pensi di The Invisible Man?” Il regista ha dovuto riavvolgere il cervello attorno a una domanda così ampia:

“Sarebbe come se qualcuno dicesse:” Cosa ne pensi di Monopoli? “Immagino che mi piaccia? Ma l’idea mi ha catturato subito, e ricordo di essermi svegliato quella notte pensando che avevo una vera opportunità per modernizzare questo personaggio e renderlo di nuovo spaventoso. “

Il suo aggiornamento del classico del 1933 potrebbe finalmente far risorgere la più famosa gang di mostri nella storia del cinema – qualcosa che nemmeno i poteri combinati di Tom Cruise e una mummia potrebbero raggiungere.

Basato sul romanzo di H.G. Wells del 1897, l’originale Uomo invisibile era diretto da James Whale e interpretato da Claude Rains, e ruotava attorno a un chimico che capiva come trasformarsi, sì, invisibile ma con una droga pericolosa che lo porta alla follia omicida. Il film ha generato diversi sequel e il personaggio è diventato una parte fondamentale della scuderia dei Mostri della Universal, ma come sottolinea Whannell, il film originale è anche un po ‘un “pezzo da museo” dopo 90 anni di rotazione e un lungo periodo di dormienza. Così continua la dichiarazione del regista qui anche sceneggiatore:

“Il miglior tributo che puoi offrire a questi personaggi più anziani non è essere devotamente dedicato alla storia originale, bensì modernizzarla. Questa è la mia opinione. Vorrei essere distrutto sui social media per quello! ”

Whannell sapeva di dover trascinare il personaggio nel presente e trovare un modo per inquadrare l’invisibilità come una minaccia davvero urgente. Qui, però, ha voluto cambiare le carte in tavola: non ha scelto un personaggio buono che viene corrotto da un potere così ambiguo, ma ha scelto qualcuno di per sé inquietante la cui natura sarebbe stata amplificata dalla capacità di non farsi vedere, così ha trasformato il suo villain in un fidanzato violento, Adrian (Oliver Jackson-Cohen), e la sua eroina, Cecilia (Elisabeth Moss), la donna che cercava di sfuggire al suo tormento. Non vuole essere un film sul #Metoo, ma è certo che l’eroina de L’uomo invisibile è in grado di cogliere lo spirito dell’epoca in cui viviamo.

Il lavoro di Elisabeth Moss è stato ancora una volta improntato sul suo sguardo. Per Leigh Whannell la star de Il racconto dell’ancella si è rivelata quasi di co-creatrice del film. Ancora una volta la Moss si è ritrovata in un ruolo dove viene schiacciata da figure maschili abusive o, comunque, predominanti, ma è proprio qui che entra in gioco la sottrazione della parola per una protesta silenziosa che passa attraverso gli occhi. Leigh Whannell sul lavoro di Elisabeth Moss si è espresso con grande ammirazione:

Tagliava interi paragrafi di dialoghi dalla sceneggiatura e mi diceva semplicemente che se le avessi dato una possibilità avrebbe interpretato la scena solo con lo sguardo

Regista e attrice protagonista si sono scambiati diverse informazioni personali per rendere al meglio lo stato di paranoia dell’eroina.

Non ci resta che aspettare che L’uomo invisibile esca il 5 marzo in Italia e farci sorprendere ancora dall’ancella più famosa della storia della televisione.