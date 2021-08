Lupin III: in arrivo un manga isekai

Il ladro gentiluomo più famoso di tutti i tempi diventerà presto il protagonista di un manga isekai. Come riportato sul nono numero di quest’anno della rivista Young Champion Retsu di Akita Shoten, il franchise di Lupin III si arricchirà di un nuovo manga spin-off di genere isekai intitolato Lupin III: Neighbor World Princess che sarà lanciato nel numero 39 di quest’anno della rivista Weekly Young Champion il 26 agosto.

Lupin III: Neighbor World Princess, il nuovo manga spin-off

A occuparsi della realizzazione del manga Lupin III: Neighbor World Princess ci sarà Yosuke Saeki, (scrittore) che in precedenza ha lavorato al manga comico-isekai Mukashi Yuusha de Ima wa Hone (A Skeleton Who Was Brave) e sarà disegnato da Keyaki Uchi-Uchi, responsabile della trasposizione manga della serie light novel Failure Frame: I Became the Strongest and Annihilated Everything With Low-level Spells (Hazure Waku no “Jōtai Ijō Skill” de Saikyō ni Natta Ore ga Subete wo Jūrin Suru made) di Kaoru Shinozaki.

Il manga sarà l’ultimo capitolo della lunga serie di Lupin III, creata per la prima volta da Monkey Punch, ispirato al personaggio di Arsenio Lupin ideato da Maurice Leblanc e pubblicata nel 1967. Non sappiamo ancora nulla sulla trama, né se, effettivamente, Lupin si ritroverà trasportato o meno in un altro mondo o se sarà la protagonista a venire catapultata tra le braccia di Lupin. Non ci resta quindi che attendere nuove informazioni.

Lupin III: a proposito dell’anime

Lupin III è considerata una delle serie di anime e manga più influenti di tutti i tempi ed è stata citata come ispirazione per anime quali Cowboy Bebop, FLCL e anche Metal Gear Solid.

Il più recente anime televisivo del franchise è Lupin III – Ritorno alle Origini, la quinta serie animata che ha debuttato sul blocco di programmazione AnichU di NTV in Giappone nell’aprile 2018. L’edizione italiana è stata curata da Tania Gaspardo e trasmessa su Italia 1 dal 15 dicembre 2018 al 10 febbraio 2019, e da lunedì 26 aprile 2021 alle 17:00 circa è stata riproposta su Italia 2.

TMS Entertainment sta producendo una nuova stagione anime intitolata Lupin III: Part VI per commemorare il 50° anniversario dell’anime originale.

Vi ricordiamo che Lupin III – La terza serie, la stagione più irriverente, più audace e la più ricercata dai fan del ladro gentiluomo è sbarcata su Yamato Animation come parte dei festeggiamenti per il suo 30° anniversario.

Recuperate il DVD di Lupin III – La Prima Serie disponibile su Amazon!