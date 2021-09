Lupin III – La partita italiana arriva su Amazon Prime Video

Il catalogo di Amazon Prime Video dedicato alle avventure del ladro più famoso di sempre, nato dalla mente di Monkey Punch, si amplia ancora una volta. Dopo essere sbarcata sul canale YouTube di Yamato Animation, Lupin III – La partita italiana arriva anche su Prime Video il 13 settembre. A dare la notizia la pagina Facebook di Yamato Video.

Lupin III – La partita italiana: trama e trailer italiano

Lupin III – La partita italiana è il venticinquesimo special televisivo anime dedicato al personaggio di Lupin III, trasmesso per la prima volta in Giappone su Nippon Television l’8 gennaio 2016, a cavallo tra gli episodi 15 e 16 della serie televisiva Lupin III – L’avventura italiana.

Questa la trama:

Dopo aver saputo della scomparsa di Rebecca Rossellini, Lupin parte alla sua ricerca. Nel frattempo, riceve una lettera di sfida da parte di un misterioso uomo mascherato che si fa chiamare il Conte Mascherato. Lupin è stato invitato a una gara a chi per primo riuscirà a impossessarsi dell’eredità del Conte di Cagliostro.

Qui sotto potete guardare il trailer italiano:

Lupin III su Yamato Animation e Amazon Prime

Come parte dei festeggiamenti per il suo 30° anniversario, Yamato Animation ha iniziato a pubblicare, sul suo canale YouTube, una serie di speciali inediti dedicati a Lupin III: Lupin III – Addio, amico mio, Lupin III – La Partita Italiana, Lupin III – La Terza Serie e Lupin The Third – Prigioniero del Passato.

Su Amazon Prime Video invece sono disponibili i diciassette lungometraggi televisivi di Lupin insieme a numerosi speciali e serie anime tra cui Lupin III: the First, Lupin III – Ritorno alle Origini e la trilogia di Takeshi Koike composta da La Lapide di Daisuke Jigen, Goemon Getto di Sangue e La Bugia di Fujiko Mine. Senza contare che è presente anche Lupin III: il film in live action.

