Lupin III – La partita italiana: lo speciale arriva su Italia 1

Lupin III – La partita italiana, il venticinquesimo special televisivo anime dedicato al personaggio di Lupin III, nato dalla mente di Monkey Punch, è sbarcato su Amazon Prime Video il 13 settembre. Ora sta per arrivate in televisione. Dove? Su Italia 1. Quando? Sabato 23 ottobre alle ore 7.40 del mattino.

A proposito di Lupin III – La partita italiana

Lupin III – La partita italiana è il venticinquesimo special televisivo anime dedicato al personaggio di Lupin III, trasmesso per la prima volta in Giappone su Nippon Television l’8 gennaio 2016, a cavallo tra gli episodi 15 e 16 della serie televisiva Lupin III – L’avventura italiana.

Per chi non avesse idea della trama, eccola:

Dopo aver saputo della scomparsa di Rebecca Rossellini, Lupin parte alla sua ricerca. Nel frattempo, riceve una lettera di sfida da parte di un misterioso uomo mascherato che si fa chiamare il Conte Mascherato. Lupin è stato invitato a una gara a chi per primo riuscirà a impossessarsi dell’eredità del Conte di Cagliostro.

Mentre per guardare il trailer italiano leggete anche questo nostro articolo.

Il cast italiano vede Stefano Onofri nei panni di Lupin, Alessandro D’Errico nel ruolo di Daisuke Jigen, Antonio Palumbo come Goemon, Alessandra Korompay è Fujiko Mine, Rodolfo Bianchi nel ruolo dell’ispettore Zenigata.

Vi ricordiamo che su Yamato Animation potete guardare doppiati in italiano Lupin III – Addio, amico mio, il ventiseiesimo special televisivo, Lupin III – La Partita Italiana, Lupin III – La Terza Serie, la stagione più irriverente, più audace e la più ricercata dai fan del ladro gentiluomo, Lupin The Third – Prigioniero del Passato, il ventisettesimo speciale televisivo anime dedicato al famoso ladro gentiluomo Lupin III, tutti annunciati per il trentesimo anniversario di Yamato Animation.

Inoltre sono disponibili dal 17 giugno, grazie ad Anime Factory, in nuova edizione blu-ray 4K UHD, La Donna Chiamata Fujiko Mine e Il Castello di Cagliostro ovvero due delle più apprezzate produzioni legate allo storico franchise di Lupin III mentre il 23 settembre 2021, sia in DVD sia in Blu-ray, è uscita la nuova edizione di Lupin III, senza censure.

