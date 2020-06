Lupin III – Ritorno alle Origini su Italia 2

Dalla guida TV delle reti Mediaset si apprende che a partire da questo mercoledì 24 giugno, in prima serata quindi dalle 21.15 circa, su Italia 2 andrà in Lupin III – Ritorno alle Origini di cui verranno trasmessi i primi 5 episodi – in replica in seconda serata giovedì 25 dalle 23:30.

Lupin III – Ritorno alle Origini è la quinta serie anime di Lupin III, creata e uscita in concomitanza con il 50° anniversario della creazione del personaggio. La serie è prodotta dalla TMS Entertainment e animata dalla Telecom Animation Film ed è ambientata in Francia poco dopo il termine del film Lupin III – L’avventura Italiana con cui condivide parte del cast tecnico. Annunciata al Japan Expo di Parigi del 2017, la serie è stata trasmessa in 24 episodi su Nippon Television dal 4 aprile al 19 settembre 2018. A differenza della precedente, che si sviluppava in un’unica trama orizzontale, Lupin III – Ritorno alle Origini è divisa in quattro archi narrativi – definiti “episode” nell’edizione originale – intervallati da episodi commemorativi autoconclusivi in cui i protagonisti appaiono con i vari abiti indossati nel corso della loro storia.

Lupin III – Ritorno alle Origini è diretto da Yūichirō Yano, con character design è di Hisao Yokobori mentre la direzione artistica è di Keiichirō Shimizu; in Italia è stata trasmessa in prima visione tv su Italia 1 dal 15 Dicembre 2018 al 10 Febbraio 2019; Italia 2 l’ha replicata durante l’Estate del 2019.

Eccovi la sinossi:

Nel primo arco narrativo Lupin III e Daisuke Jigen vivono in un appartamento a Riquewihr dove indagano su un sito del dark web chiamato “Marco Polo”, dove si possono comprare cose come droga e armi da fuoco. Per rubare una moneta digitale, Lupin invade un enorme server strettamente sorvegliato chiamato Due Torri alla ricerca della misteriosa hacker Ami Enan. Lupin affronterà la trappola di Marco Polo con Ami che però nasconde un intrigante mistero che piano piano verrà a galla.

Lupin III è un manga incentrato sull’omonimo personaggio, Arsenio Lupin III, ideato nel 1967 dal mangaka Monkey Punch e liberamente ispirato al personaggio di Arsène Lupin ideato da Maurice Leblanc. Dai fumetti sono stati tratti vari anime, sia trasposizioni televisive che cinematografiche, lungometraggi live-action e un merchandising ispirato ai personaggi della serie a fumetti e alla loro versione animata. Debutta il 10 agosto 1967 sulle pagine di Weekly Manga Action, una rivista settimanale della casa editrice Futabasha.