Lupin III: Tokyo Crisis – L’unione fa la Forza su Italia 2

Dalla guida TV delle reti Mediaset si apprende che mercoledì 29 aprile, in prima serata quindi dalle 21.15 circa, su Italia 2 andrà in onda Lupin III: Tokyo Crisis – L’unione fa la Forza.

Si tratta del decimo speciale televisivo del ladro gentiluomo creato da Monkey Punch, datato 1998 ma arrivato in Italia solo nel 2002, e diretto da Toshiya Shinohara.

Il titolo originale era Rupan Sansei – Honō no kioku – Tokyo Crisis, letteralmente Lupin III – La memoria della fiamma: Tokyo Crisis, è stato l’ultimo speciale televisivo ad essere pubblicato in VHS per il mercato home video con il titolo Lupin III – Tokyo Crisis e poi ristampato in DVD successivamente con il titolo prima Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze e Lupin III: Tokyo Crisis – L’unione fa la Forza. È stato trasmesso in Italia per la prima volta il 3 gennaio 2002 alle 15:50, su Italia 1 col titolo Lupin III – L’unione fa la forza, senza censure.

Eccovi la trama di Lupin III: Tokyo Crisis – L’unione fa la Forza:

Alla vigilia dell’inaugurazione, a Tokyo, di un grande parco divertimenti con annesso un museo sul periodo Edo, Lupin III vuole impossessarsi di due lastre fotografiche che potrebbero condurlo al tesoro nascosto nel sottosuolo della città da Tokugawa Yoshinobu. Le stesse lastre sono ambite però anche da Michael Suzuki, proprietario del complesso, dal momento che esse contengono anche la chiave per la creazione di supersoldati dotati di capacità sovrumane. Il filo conduttore dell’intera vicenda sembra essere Maria Ishiki, una giovane reporter di cui Zenigata scoprirà di essersi innamorato.

Lupin III è un manga incentrato sull’omonimo personaggio, Arsenio Lupin III, ideato nel 1967 dal mangaka Monkey Punch e liberamente ispirato al personaggio di Arsène Lupin ideato da Maurice Leblanc. Dai fumetti sono stati tratti vari anime, sia trasposizioni televisive che cinematografiche, lungometraggi live-action e un merchandising ispirato ai personaggi della serie a fumetti e alla loro versione animata. Debutta il 10 agosto 1967 sulle pagine di Weekly Manga Action, una rivista settimanale della casa editrice Futabasha.