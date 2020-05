Lupin III – un canale dedicato su Sky Atlantic e NOW TV

Attraverso un comunicato stampa, Sky Atlantic ha annunciato la nascita di un canale pop up dedicato a Lupin III che sarà disponibile al numero 111 del vostro telecomando da domani 29 maggio e fino al prossimo 7 giugno. I contenuti del canale saranno disponibili anche on demand su NOW TV.

Con il suo umorismo, le sue pirotecniche avventure e i suoi leggendari furti – in cui riesce ogni volta a farla franca e a sfuggire alla sua nemesi di sempre, il bistrattatissimo ispettore Zenigata – ha incollato allo schermo intere generazioni, diventando uno dei personaggi animati più venerati di sempre. Torna il ladro gentiluomo più famoso al mondo, che dal 29 maggio al 7 giugno sarà il protagonista indiscusso di una maratona lunga 10 giorni al canale 111 di Sky, che per l’occasione diventerà Sky Atlantic Lupin III, un pop-up channel interamente dedicato allo straordinario personaggio creato dal mangaka Monkey Punch. Il canale conterà ben 12 tra i più bei film sul ladro giapponese ispirato ad Arsène Lupin, personaggio ideato da Maurice Leblanc. Tutti i film saranno disponibili anche on demand su Sky in una sezione dedicata e in streaming su NOW TV.

Nato nel 1967 dalla celebre serie di manga da cui sono stati tratti in seguito vari anime e trasposizioni televisive e cinematografiche, Arsenio Lupin III è diventato un vero cult che con le sue storie ha appassionato il pubblico di tutte le età. Sempre accompagnato dalla sua banda di ladri, dal pistolero Jigen, il samurai Goemon e la conturbante Fujiko, fino al loro antagonista storico, l’ispettore Zenigata – Lupin III tornerà per una maratona imperdibile.

I titoli disponibili saranno 12 e tutti targati Yamato Video: