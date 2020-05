Lupin III: Una Cascata di Diamanti su Italia 2

Dalla guida TV delle reti Mediaset si apprende che mercoledì 13 maggio, in prima serata quindi dalle 21.15 circa, su Italia 2 andrà in onda Lupin III: Una Cascata di Diamanti.

Si tratta dell’ottavo speciale televisivo del ladro gentiluomo creato da Monkey Punch, datato 1996 ma arrivato in Italia solo nel 1999, e diretto da Gisaburō Sugii.

Il titolo originale era Lupin III – Rupan Sansei – Towairaito Jemini no himitsu, venne trasmesso il 24 ottobre 1999 su Italia 1 col titolo Lupin III: Una Cascata di Diamanti, uscendo poi in VHS per Medusa Film con il titolo Lupin III: Il Diamante Penombra e poi in DVD con lo stesso titolo Dynit e come Lupin III: Il Segreto del Diamante Penombra per Yamato Video.

Eccovi la sinossi:

Secondo antichissime leggende, un leggendario diamante è la chiave per raggiungere l’inestimabile tesoro custodito da una remota etnia residente in Marocco. E l’attuale proprietario del diamante, un eccentrico ultracentenario che viene ormai tenuto in vita artificialmente, pensa bene di regalare il suo cimelio nientemeno che a Lupin, re dei ladri e sua immagine di gioventù. Parte così una straordinaria avventura in cui la banda di Lupin al completo (compresa una bionda Fujiko, sempre più seducente) si trasferisce in Nord Africa, alle prese con tribù in lotta, assassini mascherati, misteriose sette segrete, e l’immancabile Zenigata, sempre più determinato ad acciuffare l’inafferrabile Lupin. Ma stavolta sulle sue tracce si metterà il capo dell’Interpol in persona.

Lupin III è un manga incentrato sull’omonimo personaggio, Arsenio Lupin III, ideato nel 1967 dal mangaka Monkey Punch e liberamente ispirato al personaggio di Arsène Lupin ideato da Maurice Leblanc. Dai fumetti sono stati tratti vari anime, sia trasposizioni televisive che cinematografiche, lungometraggi live-action e un merchandising ispirato ai personaggi della serie a fumetti e alla loro versione animata. Debutta il 10 agosto 1967 sulle pagine di Weekly Manga Action, una rivista settimanale della casa editrice Futabasha.