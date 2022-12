Un nuovo anime crossover è previsto per gennaio su Prime Video: il ladro gentiluomo Lupin III sfiderà tre ragazze bellissime, tre sorelle furbissime nonché tre ladre abilissime, alias le sorelle Kisugi di Occhi di Gatto. Il nuovo anime crossover in CG si intitola Lupin III VS Cat’s Eye ed è ambientato negli anni ’80.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link

Lupin III VS Cat’s Eye, in arrivo a gennaio il film crossover

Il nuovo progetto celebra sia il 50° anniversario dell’anime di Lupin III, sia il 40° anniversario del manga Occhi di Gatto di Tsukasa Hojo. In questo nuovo film anime, le sorelle del caffé Cat’s Eye mirano di nuovo a rubare tre dipinti che un tempo appartenevano al padre, ma questa volta Lupin è alla ricerca dello stesso bottino, che riveleranno anche un mistero sepolto da tempo.

Attraverso un nuovo video promozionale e una key visual, il trailer rivela il cast del nuovo film anime, gli artisti della colonna sonora e il debutto mondiale il 27 gennaio in esclusiva su Amazon Prime Video.

Come annunciato, Kanichi Kurita e Keiko Toda ritornano a interpretare i ruoli rispettivamente di Lupin III e Hitomi Kisugi in Lupin III VS Cat’s Eye. I membri del cast includono Akio Ohtsuka nei panni di Jigen Daisuke, Daisuke Namikawa nei panni di Goemon Ishikawa, Miyuki Sawashiro nei panni di Fujiko Mine, Kōichi Yamadera nei panni dell’ispettore Zenigata, Rica Fukami nei panni di Rui Kisugi, Chika Sakamoto nei panni di Ai Kisugi, Yoshito Yasuhara nei panni di Toshio Utsumi e Mugihito nei panni di Sadatsugu Nagaishi. Tutti loro hanno già dato voce ai personaggi in precedenti lavori del franchise, ad eccezione di Rica Fukami e Mugihito, che stanno sostituendo Toshiko Fujita e Tamio Ohki nei rispettivi ruoli. Altri membri del cast includono Banjou Ginga, Hiroki Touchi e Takayuki Sugo.

Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita, che hanno co-diretto l’anime Knights of Sidonia e la trilogia del film anime Godzilla, dirigeranno il nuovo anime per TMS Entertainment, con Keisuke Ide (Levius) come assistente alla regia e Shūji Kuzuhara (Pazudora) alla sceneggiatura. Il compositore della serie Lupin III Yuji Ohno e il compositore dell’anime Occhi di Gatto Kazuo Otani comporranno la colonna sonora del film anime.