“Lupin, Lupin l’inafferrabile“, così diceva una delle sigle più belle di tutti i tempi. È esattamente quello che emerge dal teaser trailer ufficiale di Lupin – Parte 3, nel quale il protagonista, interpretato da Omar Sy, è deciso a sparire dai radar con il botto. Non abbiamo ancora una data di uscita su Netflix, ma se non altra un primo sguardo alle novità sì. Lo vediamo scappare, nascondersi, ma mai farsi trovare, nonostante talvolta le distanze siano così sottili.

Lupin Parte 3

Il teaser trailer di Lupin – Parte 3

La serie è stata creata da George Kay, il quale si è avvalso della collaborazione di François Uzan. Oltre a Omar Sy nei panni del personaggio principale, il cast include Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. Gli episodi invece sono diretti da Ludovic Bernard e Hugo Gélin. Di seguito potete leggere la descrizione ufficiale riportata da Netflix:

Dopo essersi dato alla macchia, Assane deve imparare a vivere lontano dalla famiglia, ma non potendo sopportare la sofferenze causate alla moglie e al figlio, decide di tornare a Parigi per fare loro una folle proposta: lasciare la Francia e iniziare una nuova vita altrove. I fantasmi del passato però non scompaiono mai del tutto e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

La prima parte della serie TV ha debuttato su Netflix l’8 gennaio 2021 con cinque episodi, riscuotendo tra l’altro un enorme successo. La seconda invece è arrivata l’11 giugno 2021 con altri cinque episodi, e ora siamo tutti in trepida attesa per la parte 3 che già promette grandi emozioni, come è possibile vedere dal teaser trailer di Lupin:

La serie TV è liberamente ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc. George Kay e François Uzan ne hanno anche scritto la sceneggiatura insieme a Marie Roussin, Florent Meyer e Tigran Rosine. Tra i produttori figurano Sidonie Dumas, Christophe Riandee, Nathan Franck e Isabelle Degeorges. Prima di concludere, vi segnaliamo che su Amazon potete acquistare il gioco da tavolo di Netflix!