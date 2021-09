Lupin The Third – Prigioniero del Passato: l’annuncio di Yamato Video

Yamato Animation continua a festeggiare i suoi 30 anni di animazione con un nuovo annuncio riguardante gli inediti di Lupin III. Dopo Lupin III – Addio, amico mio, Lupin III – La Partita Italiana e Lupin III – La Terza Serie, ora tocca a Lupin The Third – Prigioniero del Passato (Lupin The Third – Prison of the Past) a venire completamente doppiato in italiano.

Lupin III – Prigioniero del Passato: trailer e cast italiano

Lupin III – Prigioniero del Passato è il ventisettesimo speciale televisivo anime dedicato al famoso ladro gentiluomo Lupin III, nato dalla mente di Monkey Punch nei lontani anni ’60, andato in onda in Giappone su Nippon Television il 29 novembre 2019. Nel nostro Paese doveva essere trasmesso su Prime Video il 15 giugno 2021, ma alla fine è stato rimandato a data da destinarsi.

In Lupin The Third – Prigioniero del Passato Lupin e la sua squadra devono salvare un famoso criminale imprigionato, e per questo si infiltrano nel Regno di Dorrente. Allo stesso tempo Lupin cerca di svelare il mistero che pervade il regno.

Il cast italiano vede Stefano Onofri nei panni di Lupin, Alessandro D’Errico nel ruolo di Daisuke Jigen, Antonio Palumbo come Goemon, Alessandra Korompay è Fujiko Mine, Rodolfo Bianchi nel ruolo dell’ispettore Zenigata, Maurizio Merluzzo è Berthet, Massimo Lopez è Finnegan, Valentina Framarin come Lorenza e Paolo Siervo nel ruolo del cane robot.

Qui sotto il trailer:

In arrivo Lupin III – Parte 6

TMS Entertainment, lo studio che è stato anche responsabile di Dr. Stone, Detective Conan, Megaloblox e Bakugon, per festeggiare il 50° anniversario dell’opera ha annunciato un nuovo anime intitolato Lupin III – Parte 6 che uscirà il 9 ottobre. L’autore originale del nuovo film rimane Monkey Punch.

Della regia se ne occupa Eiji Suganuma mentre Takahiro Ohkura si occupa della struttura della serie; Hiroki Marufuji del character design e Yuji Ohno della colonna sonora. Per quanto riguarda la grama il ladro Lupin è alla ricerca di un tesoro nascosto da The Raven, una misteriosa organizzazione che manipola il governo britannico nell’ombra. Tuttavia, il detective Sherlock Holmes appare prima di Lupin. Potete guardare il trailer a questo nostro articolo.

Nel frattempo recuperate Lupin The Third – La Donna Chiamata Fujiko Mine in edizione limitata DVD + booklet su Amazon!