Fan di Lupin state all’erta, perché è appena stato annunciato l’anime che racconta dell’adolescenza di uno dei ladri più amati di sempre! Wright Film e TMS Entertainment hanno infatti annunciato di essere al lavoro sull’anime Lupin Zero che vede come protagonista un Lupin tredicenne. Quando sarà trasmessa la serie? Vediamo tutti i dettagli.

Tutte le informazioni sull’anime Lupin Zero

L’anime Lupin Zero è ambientato a Tokyo nei primi anni ’60 e racconterà la storia di Lupin III da giovane. Verrà presentato in anteprima su alcuni siti di streaming nel dicembre 2022 e sarà composta da sei episodi.

Questa la key visual:

Daisuke Sakō (chief animation director di Lupin the Third: Part 5 e animation director di Lupin III – La partita italiana) dirige l’anime presso Telecom Animation Film. Ichiro Okouchi (Code Geass: Lelouch of the Rebellion, Sk8 the Infinity, Valvrave the Liberator) sta supervisionando le sceneggiature della serie e Asami Taguchi (character design assistant di Lupin III – La partita italiana, Lupin III: Part IV) sta disegnando i personaggi. Yoshihide Otomo (INU-OH, Otona no Ikkyū-san) compone le musiche. Seiichi Shirato (Lupin the Third: Part 5, Lupin the IIIrd: Jigen’s Gravestone) è accreditato per la ricerca delle ambientazioni.

Qui sotto potete guardare il trailer:

A proposito di Lupin III

Le avventure di Lupin III è la prima serie televisiva anime basata sul manga Lupin III creato da Monkey Punch, trasmessa per la prima volta in Giappone dal 24 ottobre 1971 al 26 marzo 1972 su Yomiuri TV, mentre in Italia è andata in onda nel 1979 su diverse televisioni locali e replicata varie volte negli anni successivi, anche col titolo di Lupin, l’incorreggibile Lupin.

Per commemorare il 50° anniversario del franchise del ladro gentiluomo è stato prodotto l’anime Lupin III – Parte 6, arrivato anche in Italia su Amazon Prime Video.

La storia di Lupin III – Parte 6 ruota intorno a un mistero. Il ladro Lupin è alla ricerca di un tesoro nascosto da Il Corvo, una misteriosa organizzazione che manipola il governo britannico nell’ombra. Tuttavia, il detective Sherlock Holmes appare prima di Lupin.