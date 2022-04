Una triste notizia è da poco piombata come un fulmine a ciel sereno. Purtroppo è morto a 80 anni il leggendario Neal Adams, uno dei fumettisti più celebri di sempre, nonchè founder della sua etichetta Continuity Studios.

Morto a 80 anni Neal Adams

Neal si è spento a causa di diverse complicazioni di salute legate alla sepsi. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla moglie Marilyn Adams ai microfoni di The Hollywood Reporter. Già numerosissimi i messaggi di cordoglio sui social da parte di colleghi e fan che hanno voluto ricordare i suoi enormi contributi al mondo fumettistico e non solo.

Nato a New York nel 1941, Neal Adams ha contribuito a ridefinire il personaggio di Batman durante la Silver Age, restituendogli una veste più dark e seriosa rispetto alla serie TV con Adam West, e dando un’identità più lunatica e folle al Joker. Fondamentale anche il suo apporto alle storie di altri eroi DC come Freccia Verde e Lanterna Verde.

Neal Adams ha anche concepito il personaggio di Ra’s al Ghul, apparso per la prima volta in Batman #232 e poi diventato una delle principali nemesi del cavaliere oscuro, John Stewart e Man-Bat.

Ma non è tutto, perchè il noto fumettista ha lavorato anche per la Marvel alle storie di X-Men e Avengers. Nel 2020 si è occupato della miniserie dei Fantastici Quattro. Neal Adams ha influenzato numerosi artisti tra cui Bill Sienkiewicz e Frank Miller, battendosi sempre per i diritti della sua categoria.

Lavorò anche con Stan Lee per realizzare l’Academy of Comic Book Arts allo scopo di tutelare i diritti di fumettisti e artisti, mai due non continuarono per via di divergenze creative. La redazione di Cultura Pop si stringe attorno alla famiglia di Neal Adams.