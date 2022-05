Triste notizie per gli appassionati di cinema e serie TV. Da una nota pubblicata dal suo pubblicista si apprende che è morto a 79 anni Fred Ward, attore noto ai più per il ruolo di Earl Bassett in Tremors e Tremors II, film cult degli anni ’90.

È morto a 79 anni Fred Ward

Fred si è spento nella giornata dell’8 maggio per causa ancora sconosciute. Nato a San Diego il 30 dicembre 1942, Fred ha trascorso tre anni nella United States Air Force, è stato un pugile, boscaiolo e cuoco prima di intraprendere il percorso attoriale a tempo pieno. Si è trasferito anche in Italia, Roma nello specifico, doppiando alcuni film nostrani in inglesi e recitando in numerose pellicole dirette da Roberto Rossellini, per poi tornare negli States.

Il suo debutto in un film americano risale al 1975 nei panni di un cowboy in Hearts of the West, ma la notorietà inizia ad arrivare nel 1979 grazie a Fuga da Alcatraz, diretto da Clint Eastwood. Altri progetti celebri sono stati I guerrieri della palude silenziosa, Il mio nome è Remo Williams, I protagonisti, America Oggi e Sweet Home Alabama. Nel 1990, come detto in apertura, uno dei suoi ruoli più famosi: quello di Earl Bassett in Tremors assieme a Valentine McKee (Kevon Bacon) alle prese con pericolose creature sotterranee, simili a grandi vermi.

Non sono mancate poi le comparsate in diverse serie televisive come ER – Medici in prima linea, Grey’s Anatomy e True Detective. Ron Hofmann, il suo pubblicista, ha voluto ricordare il compianto attore elogiandolo per la grande versatilità e per la passione che metteva in ogni progetto a cui prendeva parte.

Anche noi della redazione di Cultura Pop ci stringiamo attorno alla famiglia di Ward per il grave lutto subito.