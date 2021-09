Lutto nel mondo del Wrestling: è morta a 46 anni Shannon “Daffney” Spruill

Una gravissima notizia ha da pochissimo shockato l’intero mondo del Wrestling. Shannon Spruill, nota ai fan della disciplina con il nome di Daffney, si è purtroppo spenta all’età di 46 anni dopo essersi tolta la vita.

La giovanissima lottatrice soffriva da tempo di problemi di salute mentale e aveva di recente postato su Instagram un video in cui appariva in condizioni alquanto instabili. A comunicare il triste accaduto è stata la SHIMMER Wrestling, federazione in cui Daffney ha militato per diversi anni.

Il messaggio è stato postato da Lexie Fyfe, sua cara amica, che ha invitato i fan a rispettare la privacy della famiglia in questo momento davvero delicato.

"We are very sad to have to announce the passing of Shannon Spruill aka Daffney Unger @screamqueendaff. We are posting this at the request of her family. Please respect their privacy at this trying time.

I will miss you my logical sister from another mister."

-Lexie Fyfe

— SHIMMER Wrestling (@SHIMMERwomen) September 2, 2021