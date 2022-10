Una tristissima notizia ha colpito il mondo della WWE e del Pro-Wrestling in generale. Sara Lee, ex concorrente di Tough Enough, si è purtroppo spenta a soli 30 anni. L’annuncio della sua morte improvvisa è arrivata dalla madre sui social, chiedendo a tutti di rispettare il silenzio della famiglia in questo momento difficile. Le cause della sua morte rimangono al momento ignote.

L’ex wrestler della WWE Sara Lee è scomparsa a 30 anni

Sara Lee vinse la sesta edizione di Tough Enough, reality show della WWE, tenutasi nel 2015: in palio un contratto da 250mila dollari con la Compagnia. La WWE ha voluto ricordare Sara con il seguente post sui social: “Siamo sconvolti nell’apprendere la scomparsa di Sara Lee. Da ex vincitrice di Tough Enough, Sara ha fatto da ispirazione a molti nel mondo dello sport-entertainment. La WWE estende le più sentite condoglianze alla sua famiglia, amici e fan”. Ovviamente il supporto da parte di tutti i fan della WWE, e non solo, è stato unanime sui social.

L’ex superstar di NXT Bull James ha organizzato una raccolta fondi per aiutare il marito di Sara Lee, Wesley Blake, anche lui ex lottatore della WWE. La prematura scomparsa della ragazza ha infatti lasciato Wesley da solo con tre figli. Il Go Fund Me ha in poche ore superato l’obiettivo dei 20mila dollari, raggiungendone oltre 65mila. Testimonianza lampante di come tutti siano rimasti colpiti fa questa immane tragedia.

WWE is saddened to learn of the passing of Sara Lee. As a former "Tough Enough" winner, Lee served as an inspiration to many in the sports-entertainment world. WWE offers its heartfelt condolences to her family, friends and fans. pic.twitter.com/jtjjnG52n7 — WWE (@WWE) October 7, 2022

Sara Lee aveva sofferto in passato di un’infezione sinusale, ma il peggio sembrava essere passato. Pochi giorni prima della sua scomparsa, infatti, la giovane atleta aveva scritto su Instagram di essere tornata ad allenarsi in palestra. Purtroppo la permanenza di Sara in WWE durò poco: venne infatti licenziata nel 2016, a un anno esatto dalla vittoria di Tough Enough. Anche la redazione di Cultura Pop Italia si stringe attorno alla famiglia della compianta ragazza.