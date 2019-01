Luxor: The Mummy’s Curse, scelta la strada del kickstarter per la prima espansione

Queen Games ha lanciato il kickstarter per la raccolta di Luxor:The Mummy’s Curse, espansione del gioco del 2018 creato da Rüdiger Dorn, e in nomination lo stesso anno come gioco dell’anno allo Spiel des Jahres.

The Mummy’s Curse permetterà di portare a 5 i giocatori il gioco base, e includerà 4 nuove componenti. Due di queste saranno nuove carte equipaggiamento e tessere tesoro, mentre la terza, il “modulo Mummia“, sarà costituita da un “non morto” in cartone e da 20 gettoni talismano e 18 tessere mummia. La Mummia seguirà delle regole dedicate e potrà muoversi attraverso il tabellone andando a maledire i giocatori e raccogliendo tokens talismano per acquisire ricompense. L’ultima novità presente nell’espansione, il modulo “avventurieri speciali”, introdurrà infine diversi poteri speciali ad uso dei giocatori.

La campagna Kickstarter include diversi livelli di pledge che vano spaziano dalla sola espansione ad un bundle comprendente sia espansione che gioco. La sola espansione costerà 25€ mentre spendendo di più sarà possibile avere una versione deluxe caratterizzata da elementi in legno (32€) ed una super deluxe impreziosita da elementi ancora più raffinati (45€). Infine è disponibile un pledge speciale che permetterà di aggiungere tutti gli elementi extra anche nel gioco base alla “modica” cifra di 105€

La campagna kickstarter avrà termine il 31 gennaio e al momento sono stati raccolti circa 50.000€: quasi 10 volte l’obiettivo iniziale!

La consegna del gioco è prevista per maggio 2019.