Lyon – Le storie del mistero è il fumetto più venduto del 2020

La fine del 2020 ha regalato a Tom’s Network e Magazzini Salani un importante traguardo: Le storie del mistero dello youtuber Lyon è il fumetto più venduto del 2020 e si colloca al quinto posto nella più generale classifica dei libri più venduti dell’anno. Una notizia che farà la gioia dei follower di questo talent della scuderia di Tom’s Network, la cui opera si affianca a grandi autori come Ken Follet, Sandro Veronesi e Andrea Camilleri.

L’importante traguardo è stato raggiunto in un periodo molto particolare: Le storie del mistero è uscito nel mese di aprile, al culmine del primo lockdown e con le librerie ancora chiuse.

Ma non finisce qui, oltre all’inclusione nella top 10 dei libri più venduti di tutto il 2020, Lyon – Le storie del mistero è stato incoronato anche libro per ragazzi più venduto, classificandosi al primo posto davanti ad altri beniamini dei ragazzi come Harry Potter e Luì e Sofì.

Lyon, ovvero Ettore Canu, che con il suo canale youtube WhenGamersFail conta più di quattro milioni di iscritti, ha negli anni unito la sua passione per i videogiochi con quella della narrazione e non è nuovo al mercato editoriale: in passato ha infatti già pubblicato altri due libri, A caccia di Herobrine e A caccia di Entity.

Con Le storie del mistero, Lyon esplora nuovi territori della narrazione, inoltrandosi nel mondo del fumetto, affiancato dallo sceneggiatore Davide Costa (Topolino, John Doe) e dal disegnatore Emanuele Virzì (Topolino).

Le storie del mistero raccoglie una un’avventura a fumetti che vede come protagonista Lyon e i suoi amici Anna e a Cico. I tre saranno impegnati contro un’oscura organizzazione, intenta a mettere in atto in un piano sinistro all’interno dei suoi laboratori.

Per sventare i piani malvagi degli scienziati, i protagonisti dovranno affrontare avversità, stanze segrete e luoghi pericolosi, tenendo testa a mostri terribili e feroci.