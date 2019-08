M. Bison (Vega) di Tamashii Nations

M. Bison (Vega) è una delle nuove proposte in uscita nel 2020 di Street Fighter per la linea S.H. Figuarts di Tamashii Nations.

Vega (M. Bison) è uno dei personaggi più iconici e duraturi presenti nella saga del videogame di Street Fighter. Tamashii Nations nelle scorse ore ha annunciato l’arrivo sul mercato della nuova action figure dedicata al personaggio in questione per la linea S.H. Figuarts.

L’action figure è realizzata completamente in plastica, misurerà circa 16 cm, rimanendo in scala con l’altezza delle altre figure della serie di Street Fighter e sarà completamente snodabile per poter così simulare le pose più estreme proprio come nel videogioco. Come ci ha sempre abituati Bandai nella confezione troveremo della parti intercambiabili tra cui: volti e mani intercambiabili, degli effetti di fiamma in plastica viola semi-trasparenti e due cartoncini che uniti diventano un fondale della schermata del videogame dove affrontavamo M.Bison.

M. Bison conosciuto come vega in Giappone è l’antagonista principale della serie Street Fighter. Chiamato anche Mike Bison o Master Bison, come viene chiamato dalle Dolls (un gruppo di assassine create dallo stesso Bison con l’aiuto del lavaggio del cervello). Erroneamente senza una fonte precisa viene anche chiamato Mister Bison. M. Bison si presenta come un uomo massiccio in uniforme militare bordeaux con piastre metalliche bianche su spalle, polsi e stinchi ed un mantello nero. Sul cappello campeggia il teschio simbolo dell’organizzazione Shadaloo (detta anche Shadowlaw in inglese). Poco si sa dell’infanzia di M. Bison (molti manuali spiegano che la sua data di nascita è sconosciuta), ma sembra che abbia intorno ai 40 anni. Il suo luogo d’origine è sconosciuto, ma all’epoca della sua prima comparsa (Street Fighter II) il suo stage di combattimento era in Thailandia quindi a rigor di logica, gli sviluppatori avessero originariamente voluto presentarlo come un cittadino thailandese visto che ogni combattente “ricevesse” i propri sfidanti nel proprio paese d’origine.



Il costo di questa figure sarà di 6.050 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 93.00 Euro ) e dovrebbe arrivare in Italia a marzo 2020 circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.