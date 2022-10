Per gli amanti del genere horror, arriva al cinema un nuovo volto del terrore. Dal regista James Wan, noto per i franchise Saw, Insidious e The Conjuring, e Blumhouse, scopriamo insieme tutti i dettagli di M3gan.

M3gan – Il nuovo volto del terrore

In termini tecnologici, uno temi più caldi degli ultimi anni è senza dubbio l’intelligenza artificiale e le sue possibili applicazioni. L’argomento è in continuo sviluppo e gli avanzamenti in termini conoscitivi aumentano costantemente. Tuttavia, l’intelligenza artificiale porta ancora con sé una scia di perplessità. Quanto è governabile? Un robot dotato di tale intelligenza fino a che punto si può spingere? Può diventare potenzialmente pericoloso per l’uomo?

Cosa accade quando una bambola grandezza naturale, dotata di intelligenza artificiale, prende il sopravvento rispetto alla sua programmazione? Per scoprirlo dovremmo attendere l’uscita al cinema di M3gan, che farà il suo debutto nella grande sala nel mese di gennaio 2023.

M3gan è una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori. Progettata da Gemma (Allison Williams di Get Out), brillante robotica di un’azienda di giocattoli, M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata. Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), è insicura e impreparata a diventare genitore. Sottoposta a forti pressioni sul lavoro, Gemma decide di abbinare il suo prototipo M3GAN con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili.

La produzione e il cast

Il film vede alla produzione i nome di Jason Blum e James Wan. All direzione troviamo invece il pluripremiato regista Gerard Johnstone (Housebound), che opera su una sceneggiatura di Akela Cooper basata su una storia di Akela Cooper e James Wan.

Nel cast del film troviamo Ronny Chieng, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Lori Dungey e Stephane Garneau-Monten.